Фото: ГИБДД по РБ В Уфе столкнулись три автомобиля; один человек пострадал Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 2 февраля на улице Академика Королёва столкнулись три иномарки.

Как сообщает ГИБДД, 52-летний водитель Renault Duster при повороте налево врезался в стоявший на запрещающий сигнал светофора Daewoo Gentra. За рулём Daewoo находилась 33-летняя женщина, от удара её машину отбросило на Mercedes Е240, стоявший позади.

Водитель Daewoo обратилась за медицинской помощью.

Прибывшие на место инспекторы предположили, что мужчина, управлявший Renault, был пьян, но от медицинского освидетельствования он отказался. На него составили протокол, теперь ему грозят крупный штраф и лишение прав.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2200 нарушений ПДД, задержаны 49 нетрезвых водителей.