В Ишимбае заработал Детский технопарк

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

На прошлой неделе в Ишимбае на базе Дворца детского (юношеского) творчества при поддержке Министерства образования состоялось открытие Детского технопарка. Здесь для ребят от 5 до 18 лет будут работать секции робототехники, Lego-конструирования, 3D моделирования, лазерной резки, коворкинг центр (лекторий), Hi-tech цех, а также секция химико-биологического направления и другие. Для технопарка закуплено высокотехнологичное оборудование на 8 с лишним млн рублей.

«Здесь ребята смогут попробовать себя в разных технических специальностях, почувствовать вкус будущей профессии, как говорится, потрогать ее и примерить на себя. А главное – показать свои знания и умения на практике», — написал на своей странице в социальных сетях глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.

«Искренне надеюсь, что именно здесь зародится новая инженерная элита Ишимбая и Ишимбайского района, будет коваться будущее нашей науки и производства», — отметил глава муниципалитета.

На базе «Детского технопарка» планируется проведение различных форумов разработчиков, инженерных соревнования и олимпиады, конкурсов научно-технического творчества, мастер-классы. В деревне Скворчиха, селах Петровское, Ишеево, Ахмерово, Васильевке открыты филиалы Детского технопарка.