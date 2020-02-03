Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО Башкирию в полуфинале конкурса «Лидеры России» представят 40 человек Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

На конкурс «Лидеры России» было подано 230 тысяч заявок, до полуфинала дошли чуть больше трех тысяч человек. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия полуфинала конкурса управленцев по ПФО, которая прошла накануне в Нижнем Новгороде, отметил, что Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции по количеству заявившихся участников. Каждая пятая заявка на конкурс пришла из Приволжья — а это почти 42 тысячи человек.

«Важность проекта трудно переоценить в связи с масштабными задачами, которые поставил перед нашей страной президент России Владимир Путин. Для их решения нужны умные, талантливые, целеустремленные специалисты. И конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели, использовать свои способности во благо нашего государства»,- сказал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Четыре региона ПФО — Самарская область, Татарстан, Нижегородская область и Республика Башкортостан — вошли в десятку регионов по количеству заявок, заняв в этом негласном рейтинге 6,7,8 и 9 места, соответственно. В полуфинал вышли 40 представителей Башкирии, представляющие разные сферы деятельности — инженеры, строители, гуманитарии. Всего в Приволжском федеральном округе в полуфинал вышли 282 участника, из которых будут выбраны 30 лучших, они поборются за победу в финале в Сочи.