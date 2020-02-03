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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в связи с предстоящей непогодой в мэрии собрали оперативный штаб по уборке города

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

Фото: администрация г.Уфа

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В связи с предстоящей непогодой в администрации Уфы собрали оперативный штаб по уборке города. Также был организован рейд по улицам. На ночное совещание собрались главы администраций районов столицы.

По прогнозу Башгидромета, с 20 часов 2 февраля до 20 часов 3 февраля в республике прогнозируются мокрый снег, местами метель, гололед, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500-1000м.

По информации столичной мэрии, в минувшие выходные коммунальные службы усиленно очищали город от снега. Однако убирают плохо, жалуются жители. Работа, действительно, была выполнена не достаточно качественно, отметил замглавы администрации столицы Салават Хусаинов.

В настоящее время в городе работают 223 техники по 2 режиму (50% выхода единиц). Основные магистрали почищены, выезды к ним тоже. Но ночной уборке мешают припаркованные на обочинах машины. В некоторых местах они занимают целые полосы. Для этого более качественно и оперативно должны работать эвакуаторы. Сложная ситуация во дворах. Люди из-за плохой погоды не выезжают.

По словам замглавы мэрии, должна быть синхронизация уборки.

«Всю технику во дворах мы не уберем, дворы надо очищать совместно с жителями, других вариантов нет», — сказал Салават Хусаинов.

Меньше всего обращений по качеству очистки поступают с Демы. Много нареканий к Октябрьскому, Советскому району. Так, к примеру, на улице Цюрупы не были почищены подходы к травмпункту. Сложности с очисткой есть на улице Комсомольская, где идет строительство ливневой канализации.

За очистку города от снега персональную ответственность несут главы администраций, подчеркнул Салават Хусаинов. Чистить свои территории должны и торговые центры. Также необходимо обратить внимание на брошенные автомобили

Участники ночного совещания выехали в рейд по городу — по адресам, по которым уже неоднократно поступают обращения от жителей: по Проспекту Октября, 128/1, по улице 50 лет СССР, 47, улице Парковая.

Как сообщили в администрации Уфы, с новой недели коммунальные службы переводятся на круглосуточный режим работы. Завтра в 105 дворах запланирована комплексная уборка.

Теги: погода, уборка города, коммунальные службы
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