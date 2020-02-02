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В Бураевском районе Башкирии спустя полгода задержки сдачи открылся новый детский сад

ОБЩЕСТВО
Фото: Минбразования и науки РБ

Фото: Минбразования и науки РБ

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В райцентре Бураевского района селе Бураево спустя полгода задержки сдачи объекта открылся новый детский сад

Как сообщало ранее агенство, строительство объекта началось в июне 2018 года в рамках республиканской программы «100 объектов – к 100-летию Башкортостана». Сдача учреждения изначально была запланирована на август 2019 года.

По информации Минобразования региона, новый детский сад «Йәйғор» рассчитан на 95 мест. Общая его площадь составляет 1390 квадратных метров. Двухэтажное здание предназначено для размещения 5 групп детей, две группы – ясельные, могут принимать детей от 2 месяцев до 3 лет. Здание оснащено теплыми полами, огнестойкими дверьми, пандусами и лифтом для маломобильных граждан. На территории учреждения есть пять игровых площадок с прорезиненным покрытием, теневые навесы, площадка для занятий физкультурой и газонная площадка для игры в волейбол.

Теги: образование
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