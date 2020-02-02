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В Уфе спасатели проверили факт слива жидких отходов в реку Белую

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе спасатели проверили факт слива жидких отходов в реку Белую Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе спасатели проверили факт слива жидких отходов в реку Белую.

В Управление гражданской защиты обратился один из жителей микрорайона Сипайлово с информацией, что

по реке в районе домов 37 и 43 по улице Набережная проплывают белые пятна. Мужчина предположил, что это могут быть отходы, сброшенные в воду.

При осмотре территории сотрудниками УГЗ отходов обнаружено не было. Здесь, на Набережной реки Уфа, расположена водно-спасательная станция Поисково-спасательного отряда управления, пояснили спасатели. По водной поверхности проплывает шуга, покрытая снегом и опасности для экологии не представляет.

Теги: отходы, экология
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