Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии стали чаще жаловаться на коллекторов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в 2019 году принято к рассмотрению 658 обращений граждан о нарушениях их прав со стороны коллекторов и кредиторов, сообщает региональное Управление Федеральной службы судебных приставов. Это почти в два раза больше чем в 2018 году.

Из этого количества 278 заявлений на действия организаций, которые занимаются взысканием просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, то есть официальные коллекторы. 247 обращений поступило на различные микрофинансовые и микрокредитные компании, 43 на кредитные организации, которые вправе самостоятельно взыскивать просроченную задолженность. Еще 90 жалоб касались действий иных лиц.

Основные нарушения, которые допускают коллекторы и кредиторы: это оказание психологического давления, угрозы, рассылка сообщений ненадлежащего содержания, введение должника в заблуждение, раскрытие персональных данных должника и сведений о его задолженности.

По результатам рассмотрения обращений, возбуждено 105 административных дел, из них 35 административных дел возбуждено в отношении коллекторских агентств, 41 в отношении микрофинансовых и микрокредитных организаций, пять – в отношении кредитных организаций, еще два – в отношении лиц, незаконно осуществляющих «коллекторскую» деятельность, один протокол в отношении должностного лица – гендиректора микрокредитной компании. Всего назначено штрафов на общую сумму свыше 3 млн рублей. Это более чем в 2,5 раза больше по сравнению с 2018 годом.