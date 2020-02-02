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В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется теплая погода

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется теплая погода Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется теплая погода, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня, 2 февраля, преобладающая температура воздуха днем ожидается от -3,-8 до 1,-6 градусов. Временами ожидается снег различной интенсивности.

В целом, начало последнего месяца календарной зимы в республике будет теплым, уточняют синоптики.

В первой половине следующей недели на активной периферии очередного североатлантического циклона будут наблюдаться осадки различных фаз – снег, мокрый снег, дождь, местами метель при усилении ветра до сильного.

На дорогах ситуация неблагоприятная – снежная каша, снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. В теплом секторе этого циклона температура воздуха в дневные часы будет достигать положительных значений.

По прогнозу Гидрометцентра России, в феврале в Башкортостане среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около, по югу республики меньше нормы.

Теги: погода, Башгидромет
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