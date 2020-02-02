Сегодня Россия празднует 77 – годовщину победы в Сталинградской битве

Фото: Олег Яровиков, архивные фото

















Фото: Олег Яровиков, архивные фото

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня наша страна празднует День воинской славы – разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Великой Отечественной войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

В день памяти подвига советских солдат глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Национальный архив республики, где он передал на хранение мемуары фронтовиков о героических сражениях бойцов 112 – й Башкирской кавалерийской дивизии.

В Сталинградской битве приняли участие тысячи сынов и дочерей Башкортостана. В сражении участвовали воинские соединения, сформированные в нашей республике. Это – 112-я Башкирская кавалерийская дивизия полковника Миннигали Шаймуратова, 300-я стрелковая дивизия полковника Ивана Афонина, 214-я стрелковая дивизия генерал-майора Николая Бирюкова, 124-я отдельная стрелковая бригада полковника Сергея Федора Горохова.

Перед отправкой воинского эшелона красноармеец 124-й стрелковой бригады Гайнан Амири написал: «Буду драться бесстрашно, а если за какой-то чертой огневой я паду, пусть неспетые песни остаются навечно с тобой». Эту клятву он и его товарищи с честью сдержали.

За всё время участия бригады в Сталинградской битве противнику был нанесён заметный ущерб: уничтожено 14129 солдат и офицеров, 82 танка, 121 автомашина, 2 шестиствольных миномёта, 17 противотанковых, полевых и самоходных пушек, 18 миномётов, взорвано 7 складов с боеприпасами, разбито 80 повозок. Бригада захватила 27 танков, 170 автомашин.

В 214-й дивизии служила санинструктором, пошедшая добровольцем, легендарная Гуля Королева. В составе 226-й стрелковой дивизии переформировывавшейся в Оренбургской области сражались 500 выпускников Уфимского пехотного училища. Большое количество уроженцев республики было направлено на Сталинградский фронт в составе маршевого пополнения из запасных частей.

На Сталинградский фронт были направлены 3700 девушек из Уфы, Уфимского, Стерлибашевского, Буздякского, Дюртюлинского, Аургазинского, Белорецкого и других районов Башкирии. Они участвовали в противовоздушной обороне города на Волге, были наблюдателями, наводчицами, зенитчицами, прожектористками, телефонистками, медсестрами, санитарками, водителями автомашин в составе воинских частей 62-й и 64-й армий.

В небе над Сталинградом героически сражался в 504-м штурмовом авиаполку будущий Герой Советского Союза, впоследствии маршал авиации Иван Иванович Пстыго. В рядах штурмового авиационного полка начинал свой боевой путь, будущий дважды Герой Советского Союза Муса Гайсинович Гареев.

Родина высоко оценила подвиг славных сынов и дочерей Башкортостана. Многие из них были награждены орденами и медалями. За Сталинградскую битву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии присвоили звание 16-й гвардейской, а ее отважный командир Минигали Шаймуратов получил звание генерал-майора.