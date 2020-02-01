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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Вытащил из кабинета за волосы»: следком Башкирии расследует нападение на женщину-врача

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Следователи в Башкирии проверят информацию о нападении на беременную девушку-врача, которая в этот момент работала. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Б﻿ашкирии.

«Нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте в городе Нефтекамске 31 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрят место происшествия, опросят очевидцев, назначат судебно-медицинскую экспертизу, установят причины и условия инцидента.

На странице в Facebook министр здравоохранения региона Максим Забелин написал, что врача избил взрослый мужчина, родственник ребенка, которого привели в больницу.

«На хрупкую женщину-врача напал мужчина. Это родственники ребенка, отказавшиеся посещать кабинет неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего долг, избил прилюдно.

«По словам очевидцев, мужчина вытащил доктора из кабинета за волосы», — написал министр.

Максим Забелин отметил, что из-за побоев и стресса врач потеряла сознание, потребовалась госпитализация. Под угрозой жизнь будущего ребенка.

Теги: Следком РБ
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