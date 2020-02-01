Фонд Андрея Павленко начал прием заявок на гранты для журналистов

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Команда проекта «Жизнь человека» и портал «Такие дела» 1 февраля начали прием заявок на грант имени Андрея Павленко от журналистов и документалистов, которые рассказывают о борьбе с раком, об этом сообщается на сайте издания.

Грант выдается из денег, собранных на «Патреоне» по завещанию Павленко.

Половину собираемых средств каждый месяц будут переводить семье Павленко, половину — ежемесячно распределять на производство материалов о борьбе с онкологией.

Как объяснил руководитель отдела спецпроектов издания «Такие дела» Сергей Карпов, размер финансирования будет зависеть от объема полученных ежемесячных пожертвований.

На февраль выделено 10 тысяч долларов — около 640 тысяч рублей. Заявки на производство текстов, фильмов, фотопроектов, подкастов можно отправить до 20 февраля.

Авторам текстов, фотоисторий выделят по 60 тысяч рублей, короткометражных видео, подкастов — по 100 тысяч рублей, документального фильма — 150 тысяч рублей, мультимедийного спецпроекта — 240 тысяч рублей.

Победителей первого грантового конкурса объявят 5 марта.

Андрей Павленко — герой проекта «Жизнь человека», один из самых успешных оперирующих онкологов страны, председатель совета Cancer Fund — скончался 5 января в Санкт-Петербурге.

В марте 2018 года он узнал, что у него рак желудка третьей стадии. В этом случае шанс на выздоровление — около 5%.

Его борьба с болезнью стала основой спецпроекта «Жизнь человека».

Андрей в видео и подкастах день за днем подробно рассказывал о своей болезни, об изменениях в жизни и о препятствиях.