Фото: пресс-служба МЧС по РБ В Башкирии на газовой заправке взорвался автомобиль Фото: пресс-служба МЧС по РБ

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В башкирском Мелеузе на газовой заправке взорвался автомобиль.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, ЧП произошло на площади Элеватора, 29, на АГЗС №4.

В багажнике «Рено Логан» во время заправки произошёл взрыв газового баллона. В момент взрыва в автомашине никого не было, водитель находился у кассы.

Погибших и пострадавших нет. Разрушений на АГЗС не зафиксировано.