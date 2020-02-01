В Башкирии на газовой заправке взорвался автомобиль
В Башкирии на газовой заправке взорвался автомобиль Фото: пресс-служба МЧС по РБ
УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В башкирском Мелеузе на газовой заправке взорвался автомобиль.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, ЧП произошло на площади Элеватора, 29, на АГЗС №4.
В багажнике «Рено Логан» во время заправки произошёл взрыв газового баллона. В момент взрыва в автомашине никого не было, водитель находился у кассы.
Погибших и пострадавших нет. Разрушений на АГЗС не зафиксировано.