Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13 ↑

EUR 69.59 ↓

1 февраля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Молодежка ОНФ» помогает одинокой пенсионерке из Башкирии, у которой сгорел дом

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

«Молодежка ОНФ» в Башкортостане помогает одинокой пенсионерке из Благовещенского района. У нее сгорел дом, и местные власти поселили ее в одном из помещений школы. После длительных судебных разбирательств женщине все-таки выделили комнату в настоящем доме. Команда «Молодежки ОНФ» помогла ей с переездом и подарила холодильник.

«Холодильник, ну наконец-то! Теперь не придется хранить продукты в шкафу рядом с вещами», — сказала пенсионерка Евгения Цуркова. Она хозяйничает на импровизированной кухне. В небольшом пространстве есть все только самое необходимое: кровать, стол, холодильник, газовая плита.

У Цурковой в 2017 г. дотла сгорел дом. Администрация Благовещенского района выделила ей помещение в бывшей школе села Федоровка. Комнатой это назвать сложно: фактически пенсионерка жила в обычном классе. В 2016 г. в здании провели косметический ремонт и включили его в маневренный фонд. Когда Цуркову заселяли, власти заявили, что это общежитие. Но в здании женщина проживала одна.У пенсионерки нет родственников, помочь некому.

Знакомые посоветовали ей обратиться к юристу. Адвокат смог доказать, что выдаваемое властями за жилое здание общежитие не соответствует пожарным, строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Температура в комнате достигала +14°C. В школе некоторые окна были разбиты, какие-то — заколочены досками. Продукты приходилось хранить в шкафу, холодильника не было.

Юрист помог Цурковой составить обращение в прокуратуру. После проверки ведомства районная администрация исключила бывшую школу из состава маневренного фонда и пообещала предоставить пожилой женщине комнату в новом доме.

После двух лет борьбы за нормальные условия проживания пенсионерке выделили комнату в общежитии в Благовещенске. Помещение небольшое, но по сравнению с бывшей школой — теплое. Участники «Молодежки ОНФ» в Башкортостане помогли пенсионерке с переездом: перевезли личные вещи, подключили плиту и настроили телевизор.

«Когда мы узнали историю Евгении Митрофановны из социальных сетей, сразу стали думать, чем мы можем помочь. Решили приобрести холодильник. Он не новый, но в рабочем состоянии. Хранить продукты в шкафу — это как-то совсем не по-человечески», — рассказал участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Тимур Абдрашитов.
Пенсионерке предстоит офтальмологическая операция. Команда «Молодежки ОНФ» планирует навестить ее в больнице и посещать после выписки.
«У меня не было возможности приобрести холодильник. И то, что ребята его купили, конечно, огромная поддержка для меня. Это не просто материальная помощь, но еще и большая моральная поддержка. Благодаря «Молодежке ОНФ» я почувствовала, что я не одна», — сказала Евгения Цуркова.

Теги: Молодежка ОНФ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стали известны результаты обследования троих туристов, прилетевших из Китая в Уфу
В уфимскую инфекционную клиническую больницу №4 с температурой были госпитализированы три пассажира, которые вернулись из Китая 27 января рейсом Санья-У
Какой будет погода в Башкирии в феврале?
По сведениям Гидрометцентра России, наступающий февраль будет холоднее января. «Общий, фоновый прогноз: февраль не ожидается суперхолодным, но темпер
В феврале жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
23 февраля жители Башкирии, как и вся Россия, будут отмечать День защитника Отечества. В 2020 году праздник выпал на воскресенье, поэтому добавился еще
11 главных вопросов о сертификате на оплату детских кружков в Башкирии
С осени 2019 года каждый ребенок с пяти до восемнадцати лет имеет право получить от государства сертификат, которым можно оплатить кружки, спортивные се
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть