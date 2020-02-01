«Молодежка ОНФ» помогает одинокой пенсионерке из Башкирии, у которой сгорел дом

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ



Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

«Молодежка ОНФ» в Башкортостане помогает одинокой пенсионерке из Благовещенского района. У нее сгорел дом, и местные власти поселили ее в одном из помещений школы. После длительных судебных разбирательств женщине все-таки выделили комнату в настоящем доме. Команда «Молодежки ОНФ» помогла ей с переездом и подарила холодильник.

«Холодильник, ну наконец-то! Теперь не придется хранить продукты в шкафу рядом с вещами», — сказала пенсионерка Евгения Цуркова. Она хозяйничает на импровизированной кухне. В небольшом пространстве есть все только самое необходимое: кровать, стол, холодильник, газовая плита.

У Цурковой в 2017 г. дотла сгорел дом. Администрация Благовещенского района выделила ей помещение в бывшей школе села Федоровка. Комнатой это назвать сложно: фактически пенсионерка жила в обычном классе. В 2016 г. в здании провели косметический ремонт и включили его в маневренный фонд. Когда Цуркову заселяли, власти заявили, что это общежитие. Но в здании женщина проживала одна.У пенсионерки нет родственников, помочь некому.

Знакомые посоветовали ей обратиться к юристу. Адвокат смог доказать, что выдаваемое властями за жилое здание общежитие не соответствует пожарным, строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Температура в комнате достигала +14°C. В школе некоторые окна были разбиты, какие-то — заколочены досками. Продукты приходилось хранить в шкафу, холодильника не было.

Юрист помог Цурковой составить обращение в прокуратуру. После проверки ведомства районная администрация исключила бывшую школу из состава маневренного фонда и пообещала предоставить пожилой женщине комнату в новом доме.

После двух лет борьбы за нормальные условия проживания пенсионерке выделили комнату в общежитии в Благовещенске. Помещение небольшое, но по сравнению с бывшей школой — теплое. Участники «Молодежки ОНФ» в Башкортостане помогли пенсионерке с переездом: перевезли личные вещи, подключили плиту и настроили телевизор.

«Когда мы узнали историю Евгении Митрофановны из социальных сетей, сразу стали думать, чем мы можем помочь. Решили приобрести холодильник. Он не новый, но в рабочем состоянии. Хранить продукты в шкафу — это как-то совсем не по-человечески», — рассказал участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Тимур Абдрашитов.

«У меня не было возможности приобрести холодильник. И то, что ребята его купили, конечно, огромная поддержка для меня. Это не просто материальная помощь, но еще и большая моральная поддержка. Благодаря «Молодежке ОНФ» я почувствовала, что я не одна», — сказала Евгения Цуркова.

Пенсионерке предстоит офтальмологическая операция. Команда «Молодежки ОНФ» планирует навестить ее в больнице и посещать после выписки.