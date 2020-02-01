Уфимский музыкант Моргенштерн научил Ивана Урганта писать и исполнять рэп
УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Уфимский музыкант Алишер Валеев — Моргенштерн, побывал в программе Вечерний Ургант на Первом канале.
Он рассказал ведущему о своем творческом пути, об увлечениях рэпом, музыкой и видеоблогингом.
Мама Алишера Марина поддерживала сына во начинаниях: купила микрофон, чтобы сын записывал первые треки, а когда из-за травли одноклассников Алишер бросил рэп и увлекся музыкой, купила гитару.
На первые татуировки сына Марина также отреагировала положительно, сказав: «Красиво».
«Святая женщина!», — воскликнул Иван Ургант.
Ургант также восхитился и невероятным успехом нового альбома Моргенштерна, который в течение недели записывался в прямом эфире. За две недели сборник прослушали 42 млн раз.
Алишер Моргенштерн показал, как проходит создание хитов, и научил этому Ивана Урганта. По методу Алишера Валеева, сначала записывается ритм, мелодия, после чего создается текст. В «Вечернем Урганте» также прозвучал и созданный в соавторстве трек — он повествует об участии Моргенштерна в программе на Первом канале.
Запись передачи с участием Моргенштерна менее чем за сутки набрала полмиллиона просмотров, и занимает вторую позицию во вкладке «Тренды».
В конце 2018 года музыкант Моргенштерн приобрел оборудование для музыкальных проектов и творческого развития воспитанников двух детских домов Уфы.
Часть средств была собрана летом 2018 года на открытом благотворительном концерте Morgenshtern на Площади двух фонтанов в Уфе, остальное пожертвовано лично музыкантом и его друзьями.