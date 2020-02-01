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Уфимский музыкант Моргенштерн научил Ивана Урганта писать и исполнять рэп

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимский музыкант Алишер Валеев — Моргенштерн, побывал в программе Вечерний Ургант на Первом канале.

Он рассказал ведущему о своем творческом пути, об увлечениях рэпом, музыкой и видеоблогингом.

Мама Алишера Марина поддерживала сына во начинаниях: купила микрофон, чтобы сын записывал первые треки, а когда из-за травли одноклассников Алишер бросил рэп и увлекся музыкой, купила гитару.

На первые татуировки сына Марина также отреагировала положительно, сказав: «Красиво».

«Святая женщина!», — воскликнул Иван Ургант.

Ургант также восхитился и невероятным успехом нового альбома Моргенштерна, который в течение недели записывался в прямом эфире. За две недели сборник прослушали 42 млн раз.

Алишер Моргенштерн показал, как проходит создание хитов, и научил этому Ивана Урганта. По методу Алишера Валеева, сначала записывается ритм, мелодия, после чего создается текст. В «Вечернем Урганте» также прозвучал и созданный в соавторстве трек — он повествует об участии Моргенштерна в программе на Первом канале.

Запись передачи с участием Моргенштерна менее чем за сутки набрала полмиллиона просмотров, и занимает вторую позицию во вкладке «Тренды».

В конце 2018 года музыкант Моргенштерн приобрел оборудование для музыкальных проектов и творческого развития воспитанников двух детских домов Уфы.

Часть средств была собрана летом 2018 года на открытом благотворительном концерте Morgenshtern на Площади двух фонтанов в Уфе, остальное пожертвовано лично музыкантом и его друзьями.

Теги: рэп, Моргенштерн
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