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С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии.

Региональные регулярные рейсы между странами закрыты, полеты из Москвы продолжат выполнять «Аэрофлот», Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines. При этом российские авиакомпании смогут

летать в КНР в чартерном режиме.

В соответствии с решением штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, все рейсы из Москвы в города Китая будут выполняться только из терминала F Шереметьево, вместе с тем остальные международные рейсы аэропорт 31 января перенес из F в терминал B.

До этого в неделю авиакомпании РФ выполняли около 150 рейсов в КНР, китайские авиакомпании — около 40 рейсов в день.

До 1 февраля прямые рейсы между Москвой и Китаем выполняли, кроме «Аэрофлота», авиакомпании «ИрАэро», «Аврора», «Якутия», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. Две последние уже заявили о приостановке рейсов.

Ранее стало известно, что туроператор «Тез Тур» отменил вылет рейса из Уфы в южнокитайский город Санья. Причиной назвали вспышку коронавируса.

На китайском курорте закрыты все туристические точки и достопримечательности. О возобновлении администрация провинции Хайнань обещает сообщить дополнительно.

Агентство «Башинформ» сообщало о том, что в аэропорту «Уфа» всех прилетающих проверяют с помощью тепловизора.

Теги: коронавирус
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