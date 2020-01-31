В Башкирии ни одного случая коронавирусной инфекции не зафиксировано - правительство РБ
УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
С момента начала эпидемиологического неблагополучия в Китайской Народной Республике (КНР) по коронавирусной инфекции ни одного случая подтвержденной коронавирусной инфекции в Башкортостане не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
На территории республики организован комплекс противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодня приняты следующие меры:
— организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой в республике,
— приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в международном аэропорту, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию;
— приняты меры по обучению медицинского персонала с привлечением главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Республики Башкортостан;
— обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий;
— проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами;
— отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию.
Готовность по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции рассмотрена 31 января 2020 года в правительстве Республики Башкортостан вновь созданным оперативным штабом. Кроме того, эпидемиологическая ситуация и готовность служб рассмотрена в Главном Управлении МЧС России по РБ, на оперативных совещаниях в Министерстве здравоохранения РБ, Управлении Роспотребнадзора РФ по РБ.
В медицинских организациях Республики Башкортостан имеется достаточное количество инфекционных коек, специалистов, создан необходимый запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, в аптечных сетях — достаточный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок).
Проводится работа по информированию населения о рисках новой коронавирусной инфекции и мерах личной профилактики.
В целях информирования граждан Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проводит «горячую линию» о соблюдении требований получателей туристских услуг в условиях осложненной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса в КНР.Получить консультации специалистов, а также решить вопросы о подготовке проектов претензий и исковых заявлений все обратившиеся могут:
- в Едином Консультационном центре Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону 8 800 555 49 43;
- в Консультационном центре для потребителей по телефону (347) 287 85 18 ежедневно с 10.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 13.00 до 13.30 часов. Личный прием по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 25;
- в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по телефону 8 800 700 90 30 — ежедневно с 10.00 по 16.00 часов (кроме субботы и воскресенья), перерыв с 12.00 до 12.45 часов;
- в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58, каб. № 106 с 13.00 до 16.00 часов.