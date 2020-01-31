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31 января Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутаты Госсобрания Башкирии обсудят поправки в Конституцию РФ

ПОЛИТИКА

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В связи с появлением в ряде СМИ информации о том, что депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан якобы проголосовали за поправки в Конституцию Российской Федерации, используя информационно-коммуникационные платформы, председатель парламента республики Константин Толкачев прокомментировал, что регламентом Госсобрания РБ такая процедура не предусмотрена.

Вместе с тем, дозволяется без проведения пленарного заседания, телефонным опросом или сообщениями предварительно выявлять мнение депутатов по тому или иному вопросу.

В Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан завтра, 1 февраля, состоится совещание по обсуждению проекта Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» с участием депутатов, иных должностных лиц, представителей общественности.

Теги: поправки в Конституцию
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