Фотограф «Россия сегодня» Владимир Вяткин: «Прежде, чем нажать на кнопку, думай: зачем?»

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Российский фотожурналист, обладатель множества престижных наград, среди них семь — международного конкурса World Press Photo Владимир Вяткин посетил Уфу.

Он принимает участие в проекте «Башкортостан 2020» и международном конкурсе «Леса России», о котором стало известно на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ».

Это был его третий приезд в Уфу, до этого он был в республике 33 года назад.

На днях для местных фотографов он провел мастер-класс. Владимир Вяткин посетовал, что братья по объективу не общаются друг с другом.

«Научиться фотографировать и совершенствоваться в одиночку невозможно. Любое творчество — процесс соревновательный. Фотография — искусство быстрого мышления и долгих размышлений. Сейчас выигрывает не тот, кто лучше снимает, а тот, кто лучше занимается аналитикой. Аналитика — это обмен мнениями, тенденциями, новыми направлениями. Я на мастер-классе ставил себе задачу не научить фотографировать, (этому может научится каждый сам), объединить «старых» и «молодых», дать мотивацию, толчок к общению.

По мнению Владимира Вяткина, в современной фотографии изменилась не только техника, но и технология. Например, на службе фотографов появились дроны.

Также он считает, что снимок-шедевр можно снять и на камеру мобильного телефона.

«Возможность любого человека получить резкое изображение, (не фотографию!) — девальвировало ту настоящую, художественную фотографию, как искусство. Но это не означает, что это плохо. Из этой кучи мусора можно выбрать маленький шедевр. Я ищу новые направления, новую стилистику. Современные технологии в руках любителя могут открыть новые возможности и для профессионала», — сказал Владимир Вяткин.

В своей работе он не планирует картинку, а снимает тематические истории.

«Лебедей на Алтае снимаю уже четыре года, скоро снова туда поеду, не могу успокоиться. Нынешняя зима не типичная, не характерная, птица ведет себя нервно. Я снимаю тему, выполняю тематическую задачу. Не макро-историю, а как лебедь находится в природном ресурсе: у леса, на воде, как часть природы.

Владимир Вяткин знаменит как военный фотокорреспондент, побывал на 11 войнах. Но сейчас в экстремальные поездки не ездит и военные действия не снимает.

«Не езжу из-за физиологии — возраст. Фотограф, который не может быстро и долго бегать на войне — погибает очень быстро. Самые недисциплинированные в тех условиях люди — это, как правило, фотографы и журналисты. Но если у тебя нет якоря, если ты не знаешь, зачем приехал, что тебе надо, то прежде чем нажать на кнопку — задай себе вопрос: зачем я это снимаю? Просто за адреналином ехать на войну бессмысленно. Ты не себя подставляешь, а безвинных , незнакомых людей вводишь в состояние экстрима», — объяснил Владимир Вяткин.

«Здесь я бы поснимал врачей. Всегда на Руси были земские врачи, земские учителя и офицеры: ум, честь и совесть страны. Для меня это самые близкие люди», — сказал Владимир Вяткин.

В Башкирию фотохудожник планирует приехать летом.

Фотографы создадут альбом «Башкортостан 2020»

Ведущие фотографы России и зарубежных стран примут участие в создании фотоальбома «Башкортостан-2020». Об этом сообщил координатор оргкомитета международного конкурса «Леса России» Георгий Гопиенко на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ».

В фотоснимках будут зафиксированы все направления деятельности: природа, исторические объекты, промышленность, культура, наука, этнографические праздники. По итогам будет опубликована книга объемом 300 страниц, ее планируется выпустить в первом квартале 2021 года.

По мнению участника проекта фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Вяткина, основной объем работы должны сделать местные фотографы.

«В Башкирии хочу снять тему медицины, культуры, науки, этнические действа и животный мир», — сказал именитый фотограф.

С 34 минуты:

Научится фотографитвать и оттачивать

быстрое мышление и

Аналитика -общение

Не научить фотографить, научится надо самому.

Моя хадача объединить мотивация к общению.