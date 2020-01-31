В России зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В России зарегистрированы первые два случая заражения китайским коронавирусом. Больные — жители Китая.
Находятся на территории Забайкальского края и Тюменской области, сообщает РИА Новости.
Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«В России выявлены первые больные, зараженные распространяющимся в Китае коронавирусом 2019-nCoV», — сказала Голикова.
Вирусную инфекцию диагностировали у людей в 22 странах.
Правительство Италии (где также выявили двух зараженных) ввело чрезвычайное положение на шесть месяцев, крупнейшие авиакомпании также стали отменять рейсы в Китай.