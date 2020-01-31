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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России зарегистрированы первые два случая заражения китайским коронавирусом. Больные — жители Китая.

Находятся на территории Забайкальского края и Тюменской области, сообщает РИА Новости.

Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В России выявлены первые больные, зараженные распространяющимся в Китае коронавирусом 2019-nCoV», — сказала Голикова.

Вирусную инфекцию диагностировали у людей в 22 странах.

Правительство Италии (где также выявили двух зараженных) ввело чрезвычайное положение на шесть месяцев, крупнейшие авиакомпании также стали отменять рейсы в Китай.

Теги: коронавирус
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