Куюргазинскому району Башкортостана сегодня исполнилось 85 лет

Фото: администрация Куюргазинского района, Олег Яровиков





















Фото: администрация Куюргазинского района, Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня свой 85-летний юбилей отмечает Куюргазинский район. Став самостоятельным 31 января 1935 года, в 1952 году район оказался в составе Стерлитамакской области, в 1962 году, в результате укрупнения, — в составе Мелеузовского района. С 1965 года стал называться Кумертауским с центром в городе Кумертау.

1990 год стал судьбоносным в жизни куюргазинцев. Указом Президиума Верховного Совета Башкирской АССР от 29 августа административный центр Кумертауского района был перенесен из Кумертау в рабочий поселок Ермолаево (ныне село); Указом Президиума Верховного Совета РБ от 17 декабря 1992 года Кумертауский район вернул свое историческое название: был переименован в Куюргазинский. Район расположен на юге Башкортостана, его по праву называют «Южными воротами республики».

В переводе с башкирского «куюргазы» означает источник реки. Исток, который питал и взрастил целую плеяду талантливых, выдающихся личностей, среди которых — сподвижник Салавата Юлаева и Емельяна Пугачева — национальный герой башкирского народа Кинзя Арсланов, поэт-просветитель 19 века Шамсутдин Заки, певец-композитор Газиз Альмухаметов, писатель, поэт и драматург Баязит Бикбай, первый нарком республики Сагит Алибаев. Куюргазинская земля подарила Родине шесть Героев Советского Союза — Гафиятуллу Арсланова, Салмана Биктимирова, Хасана Гайсина, Вениамина Недошивина, Мурата Кужакова, Анатолия Хохлова, полного кавалера орденов Славы трех степеней — Хурмата Хусаинова, трех Героев Социалистического Труда — Анну Чуеву, Шавали Вахитова, Гаврила Шаркова, известных ученых с мировым именем — профессора-офтальмолога Марата Азнабаева, видного академика РАН и общественного деятеля Альмиру Биккулову и многих других достойных сыновей и дочерей.

Сегодня его территория составляет 2235, 4 кв. км (площадь сельхозугодий — 187,8 тыс. га.), в районе проживают 23 768 человек. В 84 населенных пунктах, объединенных в 12 сельских поселений, единой семьей проживают башкиры, русские, татары, чуваши и представители других национальностей.

«Как административная единица, наш район еще очень молод, ведь его история глубже. Район менял свои границы и названия, но навеки сохранил искренних, трудолюбивых, добрых людей. Волею судьбы, возглавив этот район, я понял, что именно люди являются главной ценностью куюргазинской земли. Куюргазинцы, поздравляю вас с юбилеем района, являющегося южными воротами для целой огромной республики! Желаю процветания, дальнейшего развития и успехов всем нам», — написал поздравления жителям Куюргазинского района на своей странице в социальных сетях глава муниципалитета Юлай Ильясов.