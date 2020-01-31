Уволены министр и экс-министр; спасти молокозавод; как обокрали судей - неделя в Башкирии

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Хабиров взял под свой контроль судьбу молокозавода «Белое облако»; кого сократят в Башкирии; в «Янган-Тау» нашли нарушения на 1 млрд; как сотрудница Судебного департамента обокрала судей; о коронавирусе и режиме ЧС; пристава задержали при получении полумиллиона; как найти своих предков, оплатить кружки сертификатом и получить бесплатно молоко. О главных событиях недели – в материале агентства «Башинформ».

Радий Хабиров вошел в президиум Госсовета России

27 января глава Башкирии Радий Хабиров вошел в новый состав президиума Госсовета РФ, который утвердил Владимир Путин. Всего в него вошли восемь глав регионов — губернаторы Санкт-Петербурга, Волгоградской, Сахалинской, Тверской, Курганской областей, Алтайского края, главы Башкирии и Кабардино-Балкарии. Президиум рассматривает повестки дня заседания Госсовета и анализирует реализацию принятых решений, пояснил «Башинформ».

Как сотрудница Судебного департамента обокрала судей на 13 млн

На этой неделе стало известно, что Верховный суд Башкирии вынес приговор бывшему начальнику финотдела Управления Судебного департамента в РБ. Выяснилось, что сотрудница Управления через «Сбербанк Бизнес Онлайн» перечисляла на свой счет деньги, предназначенные для выплат мировым судьям. За «мошенничество в особо крупном размере» 51-летней женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она должна возместить ущерб в 13 млн 555 тыс. рублей, рассказал «Башинформ».

Судьба «Белого облака» — под контролем главы

28 января глава Башкирии Радий Хабиров во время поездки по Миякинскому району встретился с работниками местного молочного комбината «Белое облако». Сотрудники остановленного завода попросили Хабирова помочь им вновь запустить производство. Глава региона взял ситуацию под личный контроль. 30 января по итогам «Инвестчаса» стало известно, что местный фермер погасит долги молзавода и восполнит нехватку оборотных средств, сообщил «Башинформ». Также завод может получить помощь от «Регфонда».

В ходе поездки Радий Хабиров ознакомился с работой сельхозпредприятия ООО «Маяк», учрежденного АО «Башнефтегеофизика». Свое молоко и мясо СП поставляет в столовые предприятий «Башнефтегеофизика» в разных регионах страны. В Миякинской рыбной компании главе региона рассказали, что сырьё на производство доставляют со всего мира – от Дальнего Востока до Исландии и Аргентины. После дегустации рыбы Хабиров отметил ее хорошие вкусовые качества. Ознакомившись с работой местного ООО «СтройМаркет», производящего мусорные контейнеры и площадки для них, глава региона обратил внимание, что именно такие площадки надо устанавливать. Также его заинтересовал ﻿ опыт местного Центра комплексного обслуживания учреждений, объединяющего специалистов, которые выполняют работы от монтажа пожарной сигнализации до устройства отопления, водо-, электро- и газоснабжения. По словам Хабирова, в районе «созданы хорошие условия для развития малого и среднего бизнеса».

Уволены действующий и бывший министры

С 25 января расторгнут трудовой договор с директором Института развития образования, бывшим министром образования Башкирии Гульназ Шафиковой. И.о. директора ИРО назначен проректор Альберт Ташбулатов. Ранее Шафикова «прославилась» как безграмотный министр, написав с ошибками посты в соцсетях, напомнил «Башинформ». 29 января глава РБ освободил от должности министра земельных и имущественных отношений РБ Гульшат Арсланову, назначенную на этот пост в октябре 2019-го. И.о. главы Минземимущества стала Наталья Полянская. В 1999-2010 годах — старший преподаватель кафедры гражданского процесса БашГУ, с 2019-го — замминистра земельных и имущественных отношений РБ.

В Уфе возобновилось строительство Восточного выезда

27 января в Уфе возобновили строительство начатого в 1992 году тоннеля Восточного выезда. Это стало возможным благодаря подписанным на инвестфоруме «Россия зовет!» допусловиям к концессионному соглашению 2017 года. Генподрядчик – турецкая компания Limak готовится к реализации проекта стоимостью около 40 млрд рублей. Предстоит построить 10 км скоростной 4-полосной трассы, мост с эстакадой через реку Уфу 2,7 км, два отсека подземного тоннеля. Завершить строительство планируется в 2023 году, сообщил «Башинформ». «По сути, мы создаём новый выезд из центральной части столицы республики на федеральную трассу М5», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров после осмотра начала работ. «Объект высокотехнологичный и плюс новая дорога дает новую жизнь Зауфимью, там начнется жилищное строительство», — сообщил он.

29 января в Стерлибашевском районе начали строить самую большую в Башкирии солнечную электростанцию мощностью 25 мегаватт. Ее энергии хватит и на окрестные районы, сообщил в соцсетях Хабиров.

Преподавателя БашГУ поймали с поличным при получении взятки

В Уфе преподаватель Башгосуниверситета обвиняется во взяточничестве. По данным «Башинформа», женщину поймали с поличным, когда староста группы передал ей взятку в 24,5 тыс. рублей от 12 студентов за положительные оценки на экзамене без проверки их знаний. В отношении 55-летнего преподавателя возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение.

Слава Уфе

Президиум Межгосударственного союза городов-героев присвоил Уфе почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Звание присвоено за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество и трудовой героизм, проявленный уфимцами в борьбе с фашистскими захватчиками, пояснили в ИА «Башинформ». 30 января в Уфе торжественно открылась стела обратного отсчета «100 дней до Победы».

Из-за коронавируса объявили режим ЧС

30 января Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В Китае, где вспыхнул вирус, принимают для борьбы с ним «экстраординарные меры», сообщил «Башинформ». По последним данным, вирусом заражены более 6 тысяч человек, 170 погибли. Авиакомпании отменяют полеты в Китай. Из аэропорта Уфы в инфекционную больницу №4 были госпитализированы несколько человек, подозрения на коронавирус не подтвердились. Эксперты предполагают появление вируса в России в феврале. 30 января президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом, поставив задачу минимизировать человеческие потери от распространения заболевания. «Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление», — сказал Путин. 29 января Роспотребнадзор по РБ заявил, что не надо делать из нового коронавируса кровавого убийцу, это известный вирус, вызывающий обычное респираторное заболевание.

Замглавы района обвиняют в махинациях с жильем для сирот

По делу об аварийном жилье для сирот в Новобелокатае перед судом предстанет 51-летний замглавы администрации Белокатайского района за злоупотребление должностью. По данным «Башинформа», замглавы распорядился выдать разрешения на строительство соцжилья местной предпринимательнице, с супругом которой он дружил. Далее замглавы разрешил ввести в эксплуатацию построенные дома, непригодные для проживания, и подписал контракты на приобретение этого жилья за 18,8 млн руб. Также под его контролем администрация приобрела еще 17 квартир на 15,7 млн рублей в признанном аварийным доме.

Сократят госслужащих и не только

Как узнал «Башинформ», к 2024 году правительство Башкирии планирует сократить госслужащих на 25%. По словам первого вице-премьера Андрея Назарова, уже «первые сто человек сократили». По данным Минтруда, в целом работодатели республики планируют уволить 2,2 тысячи сотрудников. 529 сотрудников планирует уволить «Уфимский фанерно-плитный комбинат», 137 — БСК, 126 — Сибайский филиал «УГОК».

Задержанному при получении полумиллиона приставу дали условно

Советский районный суд Уфы признал виновным 32-летнего экс-начальника отдела, старшего судебного пристава Калининского райотдела УФССП России по РБ по статье «мошенничество» и назначил наказание в 2 года лишения свободы условно. Установлено, что пристав уверил представителя коммерческой структуры, что за денежное вознаграждение поможет снять запрет на продажу недвижимости, наложенный судом. Сотрудники УФСБ задержали пристава при получении полумиллиона рублей, рассказал «Башинформ».

Нарушения на 1 млрд: в «Янган-Тау» завышали цены на путевки и сверх норм списывали продукты

Контрольно-счетная палата Башкирии выявила искусственный рост стоимости путевок в санатории «Янган-Тау», пишет «Башинформ». Аудиторы считают, что цена путевок в здравницу могла бы быть ниже до 30%. Как сообщил 30 января глава КСП, закупки санатория на сумму свыше 760 млн рублей несут признаки ограничения конкуренции. Еще 70 млн составили дополнительные и неэффективные расходы санатория из-за покупки товаров и услуг по завышенной стоимости. «Выявлено систематическое списание продуктов питания сверх утвержденных норм на общую сумму свыше 144 млн рублей. На одного отдыхающего списывалась приготовленная пища массой от 4,5 кг до 6 кг ежедневно», — подчеркнул глава КСП, отметив, что в санатории «проверкой выявлены различные нарушения на сумму более 1 млрд рублей».

Как найти своих предков через интернет?

В Башкирии заработал историко-документальный проект «Башархив.рф». Впервые в открытый доступ выложили более 5,7 тысячи материалов сельхозпереписи 1917 года. Как по этим документам найти своих родственников — читайте в спецпроекте «Башинформа». Все о том, как оплатить детские кружки сертификатом и получить бесплатно молоко – здесь.