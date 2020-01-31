В Башкирии мыши съели снюс и через час погибли

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана с 2 января специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и Управления Роспотребнадзора проводят рейды, проверки по выявлению и пресечению продажи некурительной никотинсодержащей продукции — снюсов.

Специалисты Центра провели лабораторные исследования снюсов на мышах и крысах.

«По результатам исследований токсичного и кожнораздражающего воздействия установлено, что все отобранные пробы никотиносодержащей некурительной продукции содержали вещества I класса опасности. Лабораторные животные после внутрижелудочного введения снюсов погибали в течение одного часа при дозах менее 0,5 гр на кг массы тела животного», — прокомментировали в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, добавив, что рейдовые проверки и исследования продолжаются.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкортостане вводится запрет на продажу бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных изделий несовершеннолетним. Соответствующие изменения в закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Башкортостан» приняли депутаты Госсобрания — Курултая республики.

Текст принятого сегодня закона направят на подпись главе Башкортостана Радию Хабирову. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.