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Экологический проект «Зеленая Башкирия» вошел в финал премии «Серебряный Лучник»

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

Фото: Минэкологии РБ

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Нижнем Новгороде состоялась IX Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». 19 лучших проектов в области развития общественных связей из 10 регионов Приволжья представили свои работы в шести номинациях.

Экологический проект «Зеленая Башкирия», представленный Министерством природопользования и экологии республики в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ», вошел в финал региональной премии.

Экопроект #ЗеленаяБашкирия реализуется на территории региона уже пятый год. Ежегодно его участниками становятся миллионы граждан самых различных возрастов и сфер деятельности, он активно поддерживается волонтерами, общественными организациями, предприятиями и муниципалитетами Башкортостана, рассказал автор проекта, начальник сводно-аналитического отдела Минэкологии РБ Ринат Фаткуллин.

Также республику в номинации «Маркетинговые и корпоративные коммуникации» с экологической акцией «Булгаковский лес» представил холдинг «Башспирт», который был отмечен специальным призом от жюри.

В конкурсе принимали участие проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа в 2019 году. Экспертами отобраны лучшие работы: в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» победил проект инстаграм-аккаунт «Рыжий полицейский» Нижегородского управления на транспорте МВД, а обладателем Гран-при стал нижегородский проект «Открытая стрелка». Его авторы в феврале отправятся в Москву представлять Нижний Новгород в рамках национальной премии.

Теги: экология
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