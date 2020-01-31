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31 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, когда все автобусы в Башкирии придут к единому стилю

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

﻿Глава Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сообщил, когда транспорт в республике придет к единому стилю.

На встрече ﻿главы Гостранса РБ со всеми официальными перевозчиками республиками был поднят вопрос о переходе к единому дизайну транспорта и использование кассовых аппаратов. На обсуждении были представители 73 компаний.

﻿Тимур Мухаметьянов отметил, что переход к новому стилю будет поэтапным, но к 1 октября 2020 года все перевозчики должны оформить свой подвижной состав так, как написано в брендбуке.

Глава ведомства сообщил, что перевозчикам передали брендбук «Транспорт Башкортостана» — описание концепции общественного транспорта республики. В документе прописаны правила использования логотипа и общения с потребителями.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ﻿с 1 июля штраф за неприменение кассовых аппаратов в автобусах составит 30 тыс. руб. при первом случае, и до 1 млн руб. — во второй.

Теги: Госкомтранс, транспортная реформа, пассажирские перевозки
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