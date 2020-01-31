УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Премию лучшим муниципалитетам повысят до 1 миллиарда рублей. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления в подмосковном Красногорске.

«Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 млн сразу поднять это до 1 млрд рублей», — цитирует ТАСС слова российского лидера.

Президент уточнил, что в нынешнем году в бюджете такое увеличение премии не предусмотрено. «Поэтому договоримся с Министерством финансов — я выделю эти средства из резервного фонда президента с тем, чтобы это было учтено в разделе закона о бюджете на текущий год», — заверил Путин.

При этом он поручил «актуализировать критерии оценки проектов, участвующих в конкурсе, и согласовать с муниципальным сообществом».

Путин также потребовал увеличить долю расходов муниципалитетов, при определении которых учитывается мнение граждан, минимум до 5%.

По словам президента, сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%. Он добавил, что обратная связь с населением, которая налажена в центре управления регионом в Московской области, «автоматом будет повышать бюджетирование тех направлений, на которые люди повышают приоритетное внимание».