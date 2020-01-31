Управляющие организации проведут корректировку платежей за отопление

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ».

В первом квартале 2020 года управляющие организации и ресурсоснабжающие компании обязаны провести корректировку платежей за отопление за тот период 2019 года, когда они выставляли счета за отопление. Проведение ежегодной корректировки определено Постановлением Правительства РФ №354.

ООО «БашРТС» уже провело корректировку в Уфе, а также в других городах своего присутствия в начале 2020 года. Эта корректировка коснулась потребителей, перешедших на прямые договоры с компанией.

Квитанции с суммой корректировки за отопление от управляющих организаций будут доставляться с конца января 2020 года.

Учитывая высокую дебиторскую задолженность ряда управляющих организаций за потребленные коммунальные ресурсы перед ООО «БашРТС», в отдельных случаях денежные средства, оплачиваемые в рамках корректировки, поступят сразу на расчетный счет ресурсоснабжающей организации по отдельному QR-коду в квитанции.

Данное решение должно способствовать уменьшению задолженности управляющих организаций перед ООО «БашРТС».

Относительно начисленных сумм корректировки за отопление в квитанциях МУП ЕРКЦ необходимо обращаться в свою управляющую организацию.