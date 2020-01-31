В Башкирии назвали победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе назвали победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

В творческом соревновании приняли участие более 150 школьников 9 – 11 классов из городов и районов Башкирии. По итогам регионального этапа выявлены победители: ученики 9, 10, 11-х классов школы №8 Октябрьского, гимназии №39 Уфы и школы №32 Стерлитамака, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Призерами стали 18 школьников 9 класса, 22 школьника 10 класса и 22 школьника 11 класса из разных городов и районов республики.

Наибольшее количество победителей и призеров из Уфы, Октябрьского, Стерлитамака, Салавата, а также Бакалинского, Белорецкого, Давлекановского и Туймазинского районов.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.