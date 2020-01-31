Фото: Ксения Калинина Жители России стали меньше смотреть телевизор Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 2019 году россияне в среднем за сутки смотрели телевизор на 17 минут меньше, чем годом ранее. Среди причин этого эксперты называют снижение доверия россиян к ТВ как источнику новостей и переход просмотров телеконтента в интернет. Несмотря на падение, телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России. Об этом сообщает издание Коммерсант со ссылкой на данные агентства Mediascope.

Россияне старше четырех лет в 2019 году проводили у телевизора в среднем 3 часа 40 минут в сутки.

В 2017 году показатель телесмотрения составлял 4 часа 2 минуты в сутки, в 2018-м — 3 часа 50 минут. Рост последний раз был зафиксирован в 2016 году, когда среднее время просмотра выросло до 4 часов 8 минут.

Падение в 2019 году было неравномерным в зависимости от аудитории.

Если учитывать только домашний просмотр, то сильнее всего, на 23 минуты, время смотрения телевизора упало в аудитории 35–44 лет, также существенное снижение показали возрастные аудитории 55–64 лет и 65+ — на 21 и 20 минут соответственно. Меньше всего, на 15 минут, время смотрения ТВ сократилось у детей в возрасте от 4 до 11 лет. Данные о просмотре ТВ на дачах лучше всего сглаживают падение показателя в старших возрастных категориях: в аудитории 45–54 лет благодаря дачам падение на 9 минут меньше, в аудитории 55–64 лет — на 15 минут, в 65+ — на 16 минут.

«Телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России: хотя бы раз в месяц его включает практически каждый житель страны. Ежедневно это делают около 70% населения. Снижение времени линейного просмотра дома на экране телевизора — общемировой тренд, при этом в России темпы снижения даже ниже, чем во многих других странах»,— подчеркнула исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова. Частично просмотр телеконтента переходит на другие экраны — смартфоны и компьютеры, поясняет она.