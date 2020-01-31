Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.03 ↑

EUR 69.41 ↓

31 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители России стали меньше смотреть телевизор

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Жители России стали меньше смотреть телевизор Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 2019 году россияне в среднем за сутки смотрели телевизор на 17 минут меньше, чем годом ранее. Среди причин этого эксперты называют снижение доверия россиян к ТВ как источнику новостей и переход просмотров телеконтента в интернет. Несмотря на падение, телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России. Об этом сообщает издание Коммерсант со ссылкой на данные агентства Mediascope.

Россияне старше четырех лет в 2019 году проводили у телевизора в среднем 3 часа 40 минут в сутки.

В 2017 году показатель телесмотрения составлял 4 часа 2 минуты в сутки, в 2018-м — 3 часа 50 минут. Рост последний раз был зафиксирован в 2016 году, когда среднее время просмотра выросло до 4 часов 8 минут.

Падение в 2019 году было неравномерным в зависимости от аудитории.

Если учитывать только домашний просмотр, то сильнее всего, на 23 минуты, время смотрения телевизора упало в аудитории 35–44 лет, также существенное снижение показали возрастные аудитории 55–64 лет и 65+ — на 21 и 20 минут соответственно. Меньше всего, на 15 минут, время смотрения ТВ сократилось у детей в возрасте от 4 до 11 лет. Данные о просмотре ТВ на дачах лучше всего сглаживают падение показателя в старших возрастных категориях: в аудитории 45–54 лет благодаря дачам падение на 9 минут меньше, в аудитории 55–64 лет — на 15 минут, в 65+ — на 16 минут.

«Телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России: хотя бы раз в месяц его включает практически каждый житель страны. Ежедневно это делают около 70% населения. Снижение времени линейного просмотра дома на экране телевизора — общемировой тренд, при этом в России темпы снижения даже ниже, чем во многих других странах»,— подчеркнула исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова. Частично просмотр телеконтента переходит на другие экраны — смартфоны и компьютеры, поясняет она.

Теги: телесмотрение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии 50-летний мужчина задержан за секс с 13-летней девочкой
В Нефтекамске школьница вступила в интимные отношения со взрослым мужчиной. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, пре
В Башкирии загорелась автомобильная заправка: спасатели выехали по повышенному рангу
Огонь на АЗС ООО «Ростнефть» в городе Октябрьском вспыхнул около полуночи. На место ЧП оперативно вызвали спасателей, которые прибыли на тушение пожара п
Упала на скользкой дороге и не могла встать: бойцы ГБР вовремя пришли уфимке на помощь
Сотрудники группы быстрого реагирования Управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии во время дежурства вышли на очередной обход прилега
В Башкирии вслед за Шульган-Таш от граффити очистят Идрисовскую пещеру
В Башкирии вслед за пещерой Шульган-Таш от граффити будет очищена и Идрисовская пещера, которая находится в Салаватском районе республики. Об этом сообщи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть