Фото: intellectus-ufa.ru В Уфе на грант главы Башкирии создана интерактивная выставка математики «Живая цифра» Фото: intellectus-ufa.ru

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе создана интерактивная выставка математики «Живая цифра». Ее главная цель — показать, что математика – наука не только серьезная, но и захватывающая.

Здесь представлены уникальные интерактивные экспонаты, которые в увлекательной и доступной форме объясняют сложнейшие математические законы. Посетители выставки смогут проверить смекалку с помощью головоломок «Ханойская башня» и «Упрямый осел», собрать «пифагоровы штаны», разобраться с преимуществами гиперболических конструкций и стать участниками математических экспериментов.

Вход на выставку математики «Живая цифра» свободный. Экспозиция создана на средства гранта Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества.

Выставка математики «Живая цифра» располагается в музее «Интеллектус». Это первый и единственный в Башкирии музей занимательных наук. Здесь дети и их родители также смогут с помощью необычных экспонатов познакомиться с принципами кинематографа, увидеть звук, запустить ракету, заставить кипеть холодную воду, поднять одним пальцем тяжелую гирю, сделать свой летательный аппарат и провести опыты своими руками. Музей располагается по адресу: г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 52/2, 3 этаж.