Таджикистан готов поставлять в Башкирию широкий спектр продуктов, фрукты и овощи

Фото: Пресс-служба Госкомитета по внешнеэкономическим связям





Фото: Пресс-служба Госкомитета по внешнеэкономическим связям

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В столицу Башкортостана приехала делегация из Таджикистана. На встрече в Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям речь шла о перспективах сотрудничества двух регионов в экономической и гуманитарной сферах.

Председатель ведомства Руслан Мирсаяпов встретился с заместителем председателя Хатлонской области Республики Таджикистан Раджабали Раджабовым.

«Между Башкортостаном и Таджикистаном установлены тесные деловые и дружеские контакты, проводятся регулярные встречи, – сказал Руслан Мирсаяпов. – За 11 месяцев 2019 года взаимный товарооборот сложился на уровне 34 млн. долларов США, но пока это только наш экспорт».

Он также отметил, что Башкортостан может увеличить поставки продукции агропромышленного комплекса, нефтехимии, деревообрабатывающей промышленности и других товаров.

Руководитель делегации подчеркнул, что возможности для наращивания взаимного товарооборота между регионами достаточно обширны. В настоящее время импорт из Таджикистана отсутствует.

«Наша область специализируется на производстве сельхозпродукции, – отметил Раджабали Раджабов. – Мы готовы поставлять широкий спектр продовольственных товаров, фруктов и овощей».

В состав делегации Таджикистана вошли представители органов власти и деловых кругов. Во встрече также приняли участие Генеральный консул Республики Таджикистан в г. Уфе Саид Эмом Давлат и представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

В завершение встречи глава внешнеэкономического ведомства Башкирии пригласил представителей области принять участие в работе международных мероприятий, проводимых в Уфе, таких как Агропромышленный форум и Международная специализированная выставка «АгроКомплекс, Форум малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС, и Международный форум «Время экспортировать».

В рамках программы пребывания делегация Хатлонской области встретилась с представителями делового сообщества Башкортостана. Гости посетили агропарк «Евразия» и провели переговоры в Торгово-промышленной палате, сообщили в пресс-службе Госкомитета по внешнеэкономическим связям.

Справка. За январь-ноябрь 2019 года внешнеторговый оборот между Республикой Башкортостан и Республикой Таджикистан составил 34 342,1 тыс. долларов США, что на 66% больше по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года. Башкортостан экспортирует в Таджикистан топливно-энергетические товары (38,6%), продовольственные товары и сырье (28,3%), древесину и изделия из нее (24,2%), продукцию химической промышленности (5,2%) и прочие товары. На 1 января 2020 года на территории Республики Башкортостан действуют 36 предприятий с участием капитала из Республики Таджикистан, занятых в торговле, перевозках, строительстве, сельском хозяйстве. С 2011 года в г. Уфе действует Генеральное консульство Республики Таджикистан. В вузах Башкортостана обучаются 638 студентов из Таджикистана.