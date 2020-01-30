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В Уфе на базе городских библиотек планируется создать центры местной активности

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Кировского района г. Уфы

В Уфе на базе городских библиотек планируется создать центры местной активности Фото: пресс-служба Кировского района г. Уфы

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В 2020 году на базе городских библиотек г. Уфы планируется создать центры местной активности. Они должны стать своеобразными ресурсными центрами для активных граждан и НКО.

В Кировском районе Уфы центр предполагается разместить в централизованной системе детских библиотек по ул. Мингажева, 109. Создание центра откроет новые возможности по развитию гражданских инициатив и деятельности некоммерческого сектора.

Вопрос создания центра обсуждался на семинаре-совещании по грантовому проективанию в администрации Кировского района г. Уфы. Совещание провела замглавы администрации Нина Павлова. В работе семинара принял участие начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации г. Уфы Тимур Мустаев. Спикерами выступили главный специалист службы мониторинга, экспертизы и поддержки НКО — Ресурсный центр ГКУ РБ «Аппарат Общественной палаты РБ» Гузель Кадырова, координатор проектов Фонда поддержки и развития образования города Стерлитамак Елена Долгих.

«С помощью грантовых конкурсов государством оказывается необходимая поддержка социальным проектам, которые не являются прибыльными, но играют важную роль в развитии общества, города или отдельного учреждения. Тематика семинара вызвала большой интерес среди общественности, в нем приняли участие около 100 некоммерческих организаций, благотворительных фондов из городов и районов Республики Башкортостан», — сообщили в пресс-службе Кировской администрации.

Обучение проектированию социально-значимых проектов прошло в формате диалога. Спикеры рассказали об основных требованиях проектных работ, дали практические рекомендации по созданию социально значимых акций, мероприятий, получению денежных грантов, ознакомили с различными конкурсами федерального и регионального уровня. В завершение мероприятия специалисты ответили на все интересующие участников вопросы.

Теги: грантовое проектирование
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