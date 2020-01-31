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Проект развития школьников «Взлетай» будет распространен по всей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Проект развития школьников «Взлетай» будет распространен по всей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в школьном проекте «Взлетай» участвуют 1 814 десятиклассников, для их обучения привлечено около 300 преподавателей. С 1 сентября прошлого года 71 школа республики приступила к занятиям в рамках проекта. Его основная цель – повысить уровень готовности старшеклассников к самореализации и становлению во взрослой жизни.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на совещании в рамках «Обрчаса» рассказал о реализации школьного проекта «Взлетай» в 2020 году. В проект входят два кейса: «Кейс 10» для учащихся 10 классов, включающий в себя четыре модуля («Дружи со спортом!», «Научись играть в шахматы!», «Говори свободно!» и «Интерактивный башкирский»), и «Кейс 11+» для одиннадцатиклассников, где спортивные блоки сменяются модулями «Танцуй!» и «Садись за руль!».

Министр отметил, что сейчас проект реализуется в пилотном варианте как минимум в одной школе на муниципалитет. Он предложил с 1 сентября 2020 года увеличить их количество до двух образовательных учреждений на район или город, а также дополнить программу модулями «Говори публично!» и «Деловой этикет». Глава республики поддержал развитие модулей и отметил опыт Кушнаренковского района, где учащихся начальных классов учат плавать. На первом этапе тренеры выявляют тех, кто не умеет держаться на воде, а затем проводят с ними занятия в местном бассейне. Благодаря этой инициативе уже 104 ребёнка получили навыки плавания.

В проект «Взлетай!» входит модуль «Здоровая улыбка», в рамках которого в 61 школе открылись стоматологические кабинеты. Общее их число в республике достигло 204.

Сейчас в республике идет подготовка ко Второму форуму школьного образования «Взлетай!», который пройдёт в Уфе 28 февраля. В нём примут участие 750 человек – директора школ и колледжей, представители муниципалитетов, общественных организаций, родительского сообщества. В рамках форума организуют семь площадок, на которых будут обсуждаться различные аспекты сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, создания психологически комфортной среды для обучения и воспитания.

Теги: образование, форум
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