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В Башкирии в год 75-летнего юбилея Победы отремонтируют 119 мемориальных комплексов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в год 75-летнего юбилея Победы отремонтируют 119 мемориальных комплексов Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане мониторинг состояния памятников и обелисков, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны показал, что из 2152 мемориальных объектов около 1000 памятников требуют текущего ремонта и еще 205 объектов – достаточно серьезных вложений по реконструкции. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров на заседании президиума партии.

«Для приведения в надлежащее состояние всех имеющихся памятников необходимо еще порядка 25 млн рублей. За последние три года в рамках «Реальных дел» «Единой России» было обустроено и отремонтировано 218 таких объектов. Среди них — памятники, обелиски, стелы, парки Победы, скверы памяти, братские могилы, мемориальные комплексы. В 2020 году в рамках «Реальных дел» запланирован ремонт и благоустройство еще 119 объектов на 24,9 млн рублей», — рассказал Рустем Ахмадинуров.

В апреле региональное отделение партии организует субботник по благоустройству воинских мемориалов и захоронений. Единороссы запустили проект «Шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны». В его рамках депутатский корпус «Единой России», партийные активисты лично будут посещать ветеранов войны и помогать им в решении насущных вопросов, начиная с простого посещения на праздники, заканчивая помощью в решении повседневных вопросов ветеранов от лекарственного обеспечения до текущего ремонта квартир.

«Отмечу, что на 1 января текущего года в республике проживало 1141 ветеранов войны, из них 30 инвалидов Великой Отечественной войны. 1014 из них наши партийные активисты посетили в новогодние праздники и вручили памятные подарки в честь Нового года», — отметил Рустем Ахмадинуров.
В рамках партийного проекта «Память героев» улицам и образовательным учреждениям будут присваивать имена Героев, устанавливаться бюсты и мемориальные доски Героев войны, новые памятники. В этой связи, важным представляется решение регионального правительства об обустройстве уже в текущем году памятника ушедшим на войну возле железнодорожного вокзала. Еще в 2011 году была заложена капсула в фундамент основания этого памятника и вот через девять лет планируется его открытие.
«Ветераны ждут этого события с нетерпением, ведь из Башкирии на войну ушло около 700 тысяч солдат и почти половина из них погибла вдали от дома, защищая нашу Отчизну», — подчеркнул Рустем Ахмадинуров.

Теги: 75 лет Победы, Единая Россия
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