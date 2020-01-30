В Башкирии 22 детских сада получат лицензию до 15 февраля

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В республике 22 детских сада получат лицензию до 15 февраля. Об этом сегодня во время совещания в правительстве республики в рамках «Обрчаса» сообщил заместитель Премьер-министра Правительства Башкирии Фанур Ягафаров.

Он доложил о лицензировании 22 детских садов, построенных в республике в прошлом году по нацпроекту «Демография». 15 из них уже получили лицензии на дошкольное образование. По семи оставшимся работа продолжается.

Как отметили в правительстве, в большинстве случаев это связано с завершением поставок и монтажом необходимого оборудования.

«Понимание по срокам есть. Остается одна проблема, препятствующая процедуре лицензирования, речь идет о селе Загородный в Стерлитамакском районе. В настоящее время там не решен вопрос передачи земельного участка от собственника муниципалитету. Вопрос прорабатываем», — сказал Фанур Ягафаров.

Лицензии все новые детсады должны получить до 15 февраля.