В Аскарово при поддержке «Башнефти» реконструировали районный Дворец культуры























УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ».

Заново распахнул свои двери Дворец культуры в селе Аскарово Абзелиловского района республики. Реконструкция важнейшего центра творческого досуга для жителей 45-тысячного района Башкирии началась в 2018 году.

Теперь в этом уютном и современном ДК республики жизнь по-настоящему кипит. Под одной крышей здесь собрали танцевальный и балетные залы, различные досуговые кружки для детей, несколько крупных творческих коллективов, в том числе народный хор, театр, ансамбль танца, духовой оркестр, фольклорные ансамбли и другие, а также ЗАГС, районный архив. Средства на обновление Дворца культуры выделила компания «Башнефть» в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть».

«Каждый год наша компания выделяет значительные средства на развитие социальной инфраструктуры в республике. В том числе на строительство и реконструкцию больниц, поликлиник, детских садов, школ, спортивных сооружений и учреждений культуры. И сегодняшнее открытие — это часть большой программы, пользу от которой ощущают многие жители республики», — отметил представитель АНК «Башнефть» Урал Ишбулатов в своем выступлении перед жителями района в новом ДК.

Объем реконструкции получился значительным. Старое здание было построено еще в 1982 году и не соответствовало ряду технических и противопожарных требований. Для ЗАГСА, архива и детских кружков построили отдельное новое крыло. В основном здании обновили кровлю, двери, заменили систему водоснабжения и водоотведения, обеспечили современную огнезащиту. Также отремонтировали фасад, заменили санузлы, системы автоматического пожаротушения, вентиляции и кондиционирования. Здание обустроили пандусом для маломобильных граждан и установили систему видеонаблюдения. Для удобства посетителей значительно расширили лестничные пролеты и коридоры.

Обновлённый Дворец культуры в Аскарово теперь по праву считается одним из самых технически оснащенных районных культурно-досуговых центров в Башкирии.

«Мы рады работать в здании с такими прекрасными условиями. Молодёжь, дети и взрослые с удовольствием ходят в кружки самодеятельности, посещают концерты и другие мероприятия. В помещениях тепло и комфортно. Наконец-то появилась возможность находиться внутри в вечерних нарядах, раньше верхнюю одежду редко снимали. Выражаем огромную благодарность всем, кто создавал условия для безопасной и плодотворной работы», — отметила директор Дворца культуры Элиза Кунафина.

Реконструкция Дворца культуры в Аскарово — один из многих благотворительных проектов, реализуемых компанией «Башнефть» в республике. За последние три года построены и реконструированы более 300 объектов социальной инфраструктуры. Среди них — ледовый дворец в Кумертау, реабилитационный центр инвалидов в Татышлинском районе, поликлиники в Илишевском и Ишимбайском районах, детская поликлиника в Уфе, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», Тимашевская транспортная развязка, детские сады в Кугарчинском районе и Нефтекамске.