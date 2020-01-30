Фото: Олег Яровиков Начальник ГИБДД Башкирии прокомментировал инициативу продажи «красивых» номеров Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на встрече с журналистами 30 января главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов прокомментировал инициативу легальной продажи «красивых» автономеров.

«Красивые» номера давно надо было продавать на государственном уровне, чтобы спекулянты не выкупали эти номера у водителей, которым по компьютерной очереди повезло. Спекулянты такие номера перекупают и продают в три раза дороже, — сказал руководитель ведомства. — Тут уж каждый человек выбирает сам, покупать или нет. Если у него есть финансовые возможности, если нравится, то почему бы и нет. Думаю, со следующего года вся процедура начнет работать».

Как сообщало агентство «Башинформ», в январе на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения Минэкономразвития выложило три документа, которые регламентируют варианты покупки госномеров и их стоимость.

Эта инициатива нужна для того, чтобы вырученные средства пошли в доход региона, а не тем, кто развернул нелегальный бизнес по продаже «красивых» номеров.