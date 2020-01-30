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В Башкирии потребность в педагогических кадрах с 2020 года составит более 3 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии потребность в педагогических кадрах с 2020 года составит более 3 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии потребность в педагогических кадрах в учебных 2020/2021 — 2024/2025 годах составит 3794 человека. Об этом сегодня во время совещания в правительстве республики в рамках «Обрчаса» сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин.

Мониторинг и анализ пяти учебных лет показал, что наиболее острая нехватка педагогов ожидается в городе Уфе — 1399 человек. По республике нехватка будет наблюдаться в Белорецком районе — 119 человек, Благовещенском районе — 83 человека, Хайбуллинском районе — 72 человека.

В разрезе профиля и предметов потребность в кадрах в начальных классах составит 931 человек; математики — 810, английского языка — 686, русского языка и литературы — 575, физики — 572, химии и биологии — 341, информатики — 274, иных предметов — 132.

Для того чтобы привлечь молодых специалистов в образовательную сферу, на совещании представили алгоритм заключения договоров на целевое обучение, среди пунктов которого — составление списка выпускников школ района, учащихся на педагогических специальностях, проведение беседы, представление возможности заключения договора на целевое обучение с последующим трудоустройством в образовательной организации.

Отмечается, что сейчас уже есть проекты, поддерживающие молодых специалистов, например, проект ﻿«Сельский учитель», инициированный главой республики. Также существует проект на федеральном уровне «Земский учитель», в рамках которого в этом году будет выделено 55 грантов по одному миллиону рублей. Такие проекты, отметил министр, направлены на закрытие потребности в педагогических кадрах, поддержку молодых специалистов и закрепление педагогов на местах.

Теги: образование, кадры
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