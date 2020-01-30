Журналисты «Башинформа» получили благодарность от руководителя федерального исполкома ОНФ

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в агентстве «Башинформ» журналистам СМИ республики вручили благодарственные письма от руководителя федерального исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова. В числе награжденных – специальный корреспондент нашего агентства Азат Гиззатуллин и фотокорреспондент «Башинформа» Олег Яровиков. Свои награды также получили наши коллеги с телеканалов БСТ, РБК – Уфа, Вся Уфа, радиостанции «Спутник ФМ», сайта «Проурал» и других республиканских изданий.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Шамиль Валеев поблагодарил журналистов за высокий профессионализм, оперативность и информационную поддержку в освещении деятельности Народного фронта.

«У каждого журналиста есть за плечами история, когда он кому-то помог, когда он смог добиться справедливости, решить застарелую проблему или помог выявить новую. Это очень важно. Мы надеемся, что региональный штаб ОНФ помогает честным и добросовестным журналистам в сборе проблемных материалов. И зная доброе отношение моего профессионального цеха к моему общественному цеху, я верю, что этот союз служить и нашей великой Родине, и нашей республике», — отметил Шамиль Валеев.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ призвал журналистов республики принять активное участие в VI Всероссийском конкурсе журналистских работ «Правда и справедливость». В этом году конкурсные работы разделены на два блока: новостной репортаж и журналистское расследование.

К 13 номинациям, соответствующим направлениям «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимир Путина, в этом году добавилась еще одна. «ОНФ: Мы там, где нужна помощь» – номинация для материалов, рассказывающих, как в регионах при участии активистов Народного фронта решаются проблемы людей. Приём конкурсных заявок продлится до 10.02.2020 года. Вся информация по конкурсу (требования, условия, сроки, критерии оценки конкурсных работ) будет представлена на сайте Фонда. ﻿

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках Медиафорума ОНФ, в ходе которого состоится и традиционная встреча Владимира Путина с лауреатами конкурса.