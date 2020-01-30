Башкирия в федеральных СМИ: Уфа попала в «грустный» рейтинг; банда «маминых подруг»

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В пяти регионах России, в том числе в Башкирии, предлагается провести эксперимент по предоставлению госуслуг в банках.

Банк госуслуг. Как пишет «Парламентская газета», Минэкономразвития предложило провести пилотный проект по предоставлению в банках некоторых государственных услуг. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили в издании, эксперимент планируют провести в Московской, Астраханской и Кировской областях, а также в Башкирии и Санкт-Петербурге со дня вступления постановления в силу и до 31 декабря 2021 года. По проекту, некоторые банки в этих регионах смогут предоставлять госуслуги по линии ПФР; информировать о размере или остатке маткапитала, установлении федеральной соцдоплаты к пенсии. Также в банках можно будет получить госуслуги по линии Фонда соцстрахования, ФССП и налоговой службы, добавили в газете.

Власти Башкирии рассказали об изменениях в сфере образования в 2020 году. По словам главы Минобра Башкирии Айбулата Хажина, передает телеканал «RT», в содержательной части ЕГЭ особых изменений нет. «Однако в этом году итоговые испытания начнутся чуть раньше: 25 мая пройдут экзамены по географии, литературе и информатике», — цитирует телеканал заявление министра. Также с этого года запускают печать контрольно-измерительных материалов прямо в аудитории, где проходит экзамен — «так дешевле, быстрее и безопаснее». Министр отметил, что «больше изменений в основном госэкзамене» — изменилось содержание КИМов — в практико-ориентированной части по физике и химии детям предложат выполнить лабораторную или практическую работу, рассказали на телеканале.

Больше автокредитов. «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование НБКИ и агентства «Автостат» сообщает, что в прошлом году в России было выдано 947,3 тыс. автокредитов, что на 11,9% больше, чем в 2018-м (846,8 тыс. ед.). При этом самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве — 75,2 тыс. ед., далее идут Московская область (57,5 тыс. ед.), Санкт-Петербург (57,2 тыс. ед.), Татарстан (48 тыс. ед.), замыкает пятерку лидеров Башкирия — в минувшем году у нас было выдано 42,5 тыс. автокредитов. В издании говорится, что, по мнению экспертов, «росту выдачи автокредитов в стране способствовала реализация госпрограмм льготного автокредитования».

Уфа попала в десятку самых депрессивных городов для путешествий. Телеканал «Мир 24» ознакомился с «грустным» рейтингом, составленным сервисом путешествий Tvil.ru, и сообщил, что самым депрессивным российским городом объявлен Норильск. «Более четверти участников опроса (25,9%) признали его наиболее гнетущим местом для туризма», — говорится в сообщении. Второе место заняла Москва, за нее проголосовали 23,5% респондентов. Тройку антилидеров замыкает Челябинск — 17% опрошенных. Четвертую строчку депрессивного рейтинга занял Череповец с 11,6% голосов, пятую — Саратов с результатом в 5,4%. Также в «грустный» список вошли Брянск (5,4%), Пермь (4,5%), Волгоград (3,6%), Уфа (2,7%) и Красноярск (0,9%).

О российской банде «маминых подруг» рассказала «Лента.ру», сообщив, что в Уфе разыскивают двух девушек, которые обкрадывают квартиры, входя в доверие к детям. «Мошенницы представляются детям знакомыми семьи и убеждают пустить их в квартиру, чтобы «отдать долг». Отвлекая ребенка разговорами, неизвестные забирают ценные вещи и деньги», — говорится в интернет-газете. Так у одной уфимки из квартиры пропали украшения на 80 тысяч рублей и деньги. В другом районе города мошенницам досталось 5 тысяч рублей. Сейчас полиция распространила ориентировку на девушек, передает «Лента.ру».

Как в Уфе роман на сайте знакомств закончился для пенсионерки смертью. Сюжет об этом подготовили на НТВ. Рассказывается, что сначала они переписывались, а потом встретились. Последнее свидание стало для женщины роковым. По данным телеканала, пенсионерка Нина Дубовец пригласила 53-летнего Марата Мухамадеева к себе и предложила остаться на ночь. По словам обвиняемого, «в какой-то момент она была недовольна и начала возмущаться», после чего он задушил женщину и забрал все ценности из квартиры. Отмечается, что полицейские нашли убийцу, изучив переписку «влюбленных».

Тем временем в башкирском Стерлитамаке полицейских заподозрили в получении взяток за данные об умерших. Как рассказал об этом INTERFAX.RU, в 2016 и 2017 годах два оперативных дежурных, начальник смены и участковый полиции, когда «узнавали о смерти людей в Стерлитамаке, то сообщали директору ритуального агентства адреса умерших. Бизнесмен за это перечислял им на карты от 500 до 1000 рублей за одно сообщение». Поясняется, что «информация полицейских давала ему возможность позвонить родственникам и предложить услуги своего агентства». За это двух полицейских уволили, еще двое — на очереди. Возбуждено уголовное дело.

«Уфа» и «Зенит» примут решение о будущем Кругового в феврале, узнал ТАСС ﻿. Пока защитник полетел с петербургским клубом на второй тренировочный сбор. Об этом агентству рассказал гендиректор уфимцев Шамиль Газизов. Сообщается, что «Круговой перешел из "Уфы" в "Зенит" 21 августа 2019 года, в тот же день клуб из Санкт-Петербурга отдал защитника в аренду в команду из Уфы». «Мы не против того, чтобы Круговой полетел на сбор с "Зенитом", — сказал Газизов. — Аренда была, он восстанавливается от травмы в "Зените". После сбора примем общее решение». Он также добавил, что «у "Зенита" есть пункт, по которому он может разорвать арендное соглашение — мы будем не против. Если Данил будет играть за "Зенит", для нас это будет показателем того, что мы хорошо работаем», — цитирует ТАСС гендиректора «Уфы».