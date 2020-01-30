Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.39 ↓

EUR 68.67 ↑

30 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 13 ноября планируется ежегодно отмечать День 112-й Башкавдивизии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 13 ноября планируется ежегодно отмечать День 112-й Башкавдивизии Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкортостана предложили определить 13 ноября памятным днем для 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Соответствующие изменения в действующий закон «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» приняты 30 января в первом чтении.

13 ноября, как памятная дата для 112-й Башкавдивизии, выбрана не случайно. Именно в этот день в 1941 году Госкомитет обороны СССР принял постановление о формировании национальных войсковых соединений.

«В ходе подготовки документа велось немало дискуссий относительно выбора даты памятного дня, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – В итоге решено было остановиться на предложенной в законопроекте. Именно 13 ноября 1941 года Госкомитетом обороны СССР приняли постановление о формировании национальных войсковых соединений. На основе этого документа были созданы такие соединения на Кавказе, в соседнем Татарстане и ряде других регионов. Он же послужил и основой для создания нашей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии».
По мнению депутатов, необходимо передавать новым поколениям память о подвигах их предков, в том числе вести пропаганду подвигов воинов-выходцев из Башкортостана.

«Это особенно актуально сейчас, когда на Западе предпринимаются попытки переписать те главы глобальной истории человечества, связанные с героическим прошлым нашей страны. Этому мы можем противопоставить в первую очередь факты, связанные с решающей ролью Советского Союза в победе над фашизмом. Для жителей нашей республики, также внесших немалый вклад в это общее дело, героический путь Башкавдивизии – один из наиболее значимых таких фактов», — резюмировал Константин Толкачев.
112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова одержала в годы Великой Отечественной войны ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Башкавдивизия также участвовала в Черниговско-Припятской операции, за отличие в боях которой ей присвоено звание Черниговской, битве на Днепре, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях.

3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями. Из них 78 — Герои Советского Союза, пять человек – полные кавалеры ордена Славы.

Теги: памятная дата, Башкавдивизия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
После жестокого избиения сожителем и двумя женщинами в Башкирии умерла многодетная мама
32-летняя Айгуль Галяева после трех месяцев в коме скончалась в больнице. По словам матери погибшей, многодетная мама из Кропачево стала жертвой жестоког
В двух районах Башкирии температура воздуха опустилась ниже 30 градусов
В Башкирии в некоторых районах температура воздуха опустилась ниже минус 30 градусов. Согласно данным с метеорологических постов башкирского гидрометцен
В Башкирии школы и детсады закрываются на карантин из-за большого количества заболевших
В Башкирии в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ некоторые школы и детсады приостанавливают образовательный процесс. Частично закрывают
Экс-сотрудница Управления Судебного департамента Башкирии обокрала судей на 13 млн рублей
Верховный суд Башкортостана 23 января вынес приговор бывшему начальнику финансового отдела Управления Судебного департамента в РБ. 51-летняя женщина при
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть