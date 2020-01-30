Фото: Олег Яровиков В Башкирии 13 ноября планируется ежегодно отмечать День 112-й Башкавдивизии Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкортостана предложили определить 13 ноября памятным днем для 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Соответствующие изменения в действующий закон «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» приняты 30 января в первом чтении.

13 ноября, как памятная дата для 112-й Башкавдивизии, выбрана не случайно. Именно в этот день в 1941 году Госкомитет обороны СССР принял постановление о формировании национальных войсковых соединений.

«В ходе подготовки документа велось немало дискуссий относительно выбора даты памятного дня, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – В итоге решено было остановиться на предложенной в законопроекте. Именно 13 ноября 1941 года Госкомитетом обороны СССР приняли постановление о формировании национальных войсковых соединений. На основе этого документа были созданы такие соединения на Кавказе, в соседнем Татарстане и ряде других регионов. Он же послужил и основой для создания нашей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии».

По мнению депутатов, необходимо передавать новым поколениям память о подвигах их предков, в том числе вести пропаганду подвигов воинов-выходцев из Башкортостана.

«Это особенно актуально сейчас, когда на Западе предпринимаются попытки переписать те главы глобальной истории человечества, связанные с героическим прошлым нашей страны. Этому мы можем противопоставить в первую очередь факты, связанные с решающей ролью Советского Союза в победе над фашизмом. Для жителей нашей республики, также внесших немалый вклад в это общее дело, героический путь Башкавдивизии – один из наиболее значимых таких фактов», — резюмировал Константин Толкачев.

112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова одержала в годы Великой Отечественной войны ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Башкавдивизия также участвовала в Черниговско-Припятской операции, за отличие в боях которой ей присвоено звание Черниговской, битве на Днепре, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях.

3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями. Из них 78 — Герои Советского Союза, пять человек – полные кавалеры ордена Славы.