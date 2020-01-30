Фото: БашДТП В Уфе около здания таможни перекрыто движение: работают полицейские с оружием Фото: БашДТП

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на бульваре Ибрагимова рядом со зданием Башкортостанской таможни полицейский УАЗ и несколько легковых автомобилей МВД республики перекрыли движение. По словам очевидцев, около входа в таможню работают несколько сотрудников в амуниции и с оружием.

«Даже пешеходов не пускают», — сообщили свидетели событий.

В пресс-службе МВД Башкирии пока никаких объяснений по данному факту не дали. Агентство «Башинформ» запросило в ведомстве оперативный комментарий.