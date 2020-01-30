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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Упала на скользкой дороге и не могла встать: бойцы ГБР вовремя пришли уфимке на помощь

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФССП по РБ

Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудники группы быстрого реагирования Управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии во время дежурства вышли на очередной обход прилегающей территории здания. По данным пресс-службы ведомства, они обратили внимание на толпу людей, которая собралась на пересечении улиц Цюрупы и Революционной.

Оказалось, что прямо на проезжей части на снегу лежала женщина. Она не могла встать. Выяснилось, что женщина переходила дорогу и, поскользнувшись, упала прямо на дорогу.

Сотрудники ГБР, оценив ситуацию, подхватили женщину на руки и занесли в здание Управления. Женщине требовалась медпомощь.

«Айдар Хайруллин и Олег Яхин ни на минуту не сомневались в своих действиях. Навыки, полученные в ходе занятий по специальной подготовке, помогли им оказать пострадавшей первую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Приехавший врач скорой помощи осмотрел пострадавшую и зафиксировал серьезный перелом со смещением. Бойцы ГБР помогли донести женщину до «скорой». Ее увезли в больницу.

Теги: УФССП по РБ
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