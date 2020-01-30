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Выпускникам на ЕГЭ по математике труднее всего даются задания по геометрии: Рособрнадзор

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По результатам ЕГЭ по математике в 2019 году снизилась доля участников ЕГЭ, не сдавших экзамен, и повысилась доля выпускников с высокими результатами. Наиболее трудными для участников экзамена как базового, так и профильного уровня остаются задания по геометрии, сообщатся на сайте Рособрнадзора.

Существенно сократился процент технических ошибок в записи ответов и решений задач. Все большее количество участников экзамена, которые находят правильный путь решения задачи, доводили ее решение до конца. Особенно высокий рост результатов показали регионы, в которых углубленное изучение математики начинается с 7–8 класса.

Участники профильного экзамена демонстрируют высокую степень овладения базовыми умениями, выполняя задания на проценты и доли, вычисления, округление, чтение информации с графиков и диаграмм, несложные уравнения.

Более двух третей участников экзамена 2019 года успешно справились со стереометрической задачей 8 и текстовой задачей 11, при этом последнее задание по-прежнему вызывает сложности у слабо подготовленных участников ЕГЭ. Задания по геометрии остаются при росте результатов выполнения наиболее трудными для участников экзамена.

В экзамене базового уровня наблюдается низкий процент выполнения практико-ориентированного стереометрического задания 13. Также хуже других были выполнены задача 14 на наглядное представление о производной и геометрические задачи 15 и 16.

Наличие открытого банка заданий позволило включать задания ЕГЭ в учебный процесс в школе, повысить эффективность итогового повторения и подготовки к экзамену с учетом индивидуальных образовательных траекторий каждого участника экзамена. Это обусловило снижение количества допущенных участниками ЕГЭ вычислительных ошибок при выполнении заданий с кратким ответом и ошибок, связанных с неправильным пониманием условия математической задачи.

Теги: ЕГЭ
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