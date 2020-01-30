В МФЦ Башкирии ожидают шквал обращений в связи с назначением пособий
УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В многофункциональных центрах Башкирии ожидают шквал обращений в связи с назначением пособий.
«В настоящее время ожидаем внесения изменений в нормативные документы, и в первые полгода — значительное превышение числа посетителей», сообщила на видеоселекторном совещании по мерам соцподдержки и.о. директора РГАУ МФЦ Азалия Шитикова.
Время нахождения в очереди не превысит 15 минут, а настоящее время выдерживается интервал 5 минут 21 секунда.
«Есть вакансии, людей обучаем. Изменилась система труда, разработаны условия, чтобы сотрудники работали на качество», — отметила Азалия Шитикова.
По словам заместителя директора РГАУ МФЦ Рушана Галимханова, большинство жителей Башкирии зарегистрировано на госуслугах, три процента из них — молодежь, которая обращается за оформлением пособий и выплат.
В месяц около двух тысяч человек воспользовались консультацией специалиста и гостевым компьютером в офисах МФЦ.
Всего в Башкирии работают 77 офисов МФЦ.