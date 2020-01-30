В МФЦ Башкирии ожидают шквал обращений в связи с назначением пособий

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В многофункциональных центрах Башкирии ожидают шквал обращений в связи с назначением пособий.

«В настоящее время ожидаем внесения изменений в нормативные документы, и в первые полгода — значительное превышение числа посетителей», сообщила на видеоселекторном совещании по мерам соцподдержки и.о. директора РГАУ МФЦ Азалия Шитикова.

Время нахождения в очереди не превысит 15 минут, а настоящее время выдерживается интервал 5 минут 21 секунда.

«Есть вакансии, людей обучаем. Изменилась система труда, разработаны условия, чтобы сотрудники работали на качество», — отметила Азалия Шитикова.

По словам заместителя директора РГАУ МФЦ Рушана Галимханова, большинство жителей Башкирии зарегистрировано на госуслугах, три процента из них — молодежь, которая обращается за оформлением пособий и выплат.

В месяц около двух тысяч человек воспользовались консультацией специалиста и гостевым компьютером в офисах МФЦ.

Всего в Башкирии работают 77 офисов МФЦ.