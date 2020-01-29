Антифашистский митинг в Уфе: Что пытались донести выступающие

Фото: Национальный архив РБ





Фото: Национальный архив РБ

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Уже в начале Великой Отечественной войны уфимский завод за месяц выпускал столько нужной фронту продукции, сколько в мирное время давал за полгода. О чем еще говорили на антифашистских митингах в республике, рассказала газета «Красная Башкирия» осенью 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

2 октября 1941 года в Уфе в зале Президиума Верховного Совета БАССР собрались юноши и девушки на антифашистский молодежный митинг. «Они пришли, чтобы еще раз продемонстрировать свою беззаветную преданность любимой родине, свою готовность защищать родную землю до последней капли крови», — сообщает газета.

Митинг открыл секретарь горкома комсомола Евгений Тадейко. «Тыл и фронт у нас – одно целое. Самоотверженно, по-стахановски работает молодежь на заводах, фабриках, на колхозных полях, помогает громить заклятого врага. Каждый из нас готов отдать все для своей родины», — заявил он.

Участник войны с германским фашизмом Александр Столбов рассказал молодежи эпизоды из своей боевой жизни, о том, что «не раз бил этих гадов, не раз брал в плен», и поделился: «когда идешь в бой, страх забывается, потому что ненависть к врагу сильнее страха».

Бойца сменил на трибуне техник-стахановец Рауф Закиров. «Юноши и девушки! Гитлер напал на нашу родину, на страну Советов, где молодежь имеет право на труд, на образование, где молодость прекрасна и счастлива. Разве можно допустить, чтобы эта жизнь приостановилась, чтобы народы Советского Союза стали рабами фашистской своры?! Нет, этого никогда не будет!» – заявил он.

«Девушки-патриотки, овладевайте медицинскими знаниями, идите на курсы медицинских сестер и санитарных дружинниц, готовьтесь встать в ряды мужественных бойцов за родину! Ваша помощь нужна родине, нужна бойцам, героически сражающимся на фронте», — обратилась с трибуны военврач Алевтина Ястребцова.

Стахановка уфимской швейной фабрики им. 8 Марта Нина Скородумова сообщила на митинге, что работницы фабрики работают сейчас по-военному, выполняя план на 140–150%, быстро овладев новой профессией, девушки заменяют ушедших на фронт резчиков, механиков, монтеров.

Заместитель директора уфимского паровозоремонтного завода Федор Шаров также рассказал о перестройке работы по требованиям военного времени. «По отдельным видам продукции, нужных сейчас фронту, даем за месяц столько, сколько давали в мирное время в течение полугодия», — сообщил он.

Призыв к молодежи в стихах произнес башкирский поэт Баязит Бикбаев: «К оружью, молодежь, за край родной! Вперед, к оружью, молодость скорей!». А украинский писатель Натан Рыбак на митинге «с гневом рассказывал о неслыханных издевательствах, которые творили фашистские каннибалы ХХ века над народом родной Украины».

«В советской стране мы живем полнокровной жизнью. Как же мы можем отдать свою прекрасную родину и нашу счастливую жизнь врагу? Нет, не отдадим никогда!» — начала свое выступление учительница 45-й уфимской школы Антонина Атанесова. Она отметила, что каждому школьнику учителя должны привить «беспощадную ненависть к фашистским мерзавцам» и «презрение к трусам».

В заключение митинга секретарь обкома комсомола Валей Набиуллин заявил, что «война с немецкими фашистами требует большего напряжения сил и энергии. Победу надо завоевать… Мы клянемся сегодня перед родиной, что вся молодежь Башкирии вместе со всей советской молодежью будет до последней капли крови, не щадя своей жизни, защищать честь, свободу и независимость родины».

Ранее, в сентябре 1941-го в республике проводились антифашистские женские митинги. «Дорогие женщины! Все, как одна, поднимайтесь на борьбу с проклятым фашизмом, помогайте родной Красной Армии. Организуйте санитарные дружины, поступайте на курсы медсестер, становитесь донорами!» — призывала женщин военврач Копылова на митинге в Башкирском академтеатре в Уфе. Член Академии наук УССР, доктор медицинских наук Александра Смирнова-Замкова призывала женщин Башкирии «быть бдительными и своей бодростью поддерживать бойцов Красной Армии».

На антифашистском женском митинге в Давлеканово стахановка артели «Красный кустарь» Хохрова рассказывала с трибуны о работе своей артели, о сборе теплых вещей для бойцов, о помощи колхозам в уборке урожая. Колхозница сельхозартели «Кызыл тормош», стахановка Галиахметова поделилась, что отправляла мужа на борьбу с белофиннами, на отечественную войну против фашистов и всегда гордилась тем, что он защитник родины. «Я твердо уверена, что победа будет за нами», — заявила она.

Участники митинга призывали женщин разоблачать врагов родины, бороться с дезорганизаторами и собирать больше теплых вещей бойцам на фронт. Призыв нашел горячий отклик. «За несколько дней для Красной Армии было собрано 500 килограммов шерсти, 157 овчин, 28 пар валенок, 90 шапок, 296 пар варежек, 166 пар носков. Много полушубков, теплых фуфаек, белья», — информировала «Красная Башкирия» 9 октября 1941 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.