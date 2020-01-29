Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за мошенников женщина лишилась 280 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Октябрьском 46-летняя женщина лишилась сбережений в сумме 280 тысяч рублей.

По словам горожанки, ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её карты якобы пытаются похитить деньги. Для предотвращения незаконного перевода он предложил своей жертве перевести деньги на временную карту и продиктовал её номер. Женщина выполнила все указания лжесотрудника банка и перевела все имевшиеся на карте деньги на резервную карту. Только потом она поняла, что разговаривала с мошенником, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.