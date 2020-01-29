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29 января Среда

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В Уфе открылся новый класс УГНТУ

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ОБЩЕСТВО

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ».

В гимназии № 82 состоялась торжественная церемония открытия класса Уфимского государственного нефтяного технического университета.

28 января в гимназии № 82 состоялась торжественная церемония открытия класса Уфимского государственного нефтяного технического университета.

«Наше взаимодействие с гимназией – это не просто класс, а целая система довузовской подготовки, в том числе и с использованием наших корпусов и лабораторий. Сегодняшнее торжественное мероприятие – это не начало пути. Мы уже давно плодотворно работаем, проводим много совместных мероприятий. Однако сегодня стартует новый этап нашего сотрудничества. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы в наш университет приходили подготовленные ребята. Вуз уделяет большое внимание качеству образования – это наше конкурентное преимущество. Уфимский нефтяной не только дает профессиональные знания, но и готовит ребят к будущей жизни, обеспечивает их дальнейшее трудоустройство», – отметил в своем приветственном слове ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Со словами приветствия и поздравлениями также выступили: депутат Государственной Думы Михаил Бугера, первый заместитель министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Уфы по гуманитарным и социальным вопросам Эмиль Фахриев.

Церемония открытия класса УГНТУ прошла в праздничной атмосфере. Благодарственными письмами министерства высшего образования и науки РБ отмечены студенты и аспиранты архитектурно-строительного института УГНТУ – именно они разработали и воплотили в жизнь дизайн нового класса. Перед школьниками выступили почетные выпускники гимназии № 82 и Уфимского нефтяного института – Назир Тляшев и Олег Макаренко. Они рассказали ребятам о своих школьных и студенческих годах, тепло вспомнили своих преподавателей.

В завершение торжественного мероприятия учащиеся 10 «А» класса представили гостям созданный своими силами замечательный фильм, в котором рассказали об учебе в гимназии, о своих знаниях в нефтегазовой отрасли и о стремлении поступить в УГНТУ.

Теги: УГНТУ
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