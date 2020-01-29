«Уральские авиалинии» из-за вспышки коронавируса отменили рейсы в Европу

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китайской Народной Республике и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: U6-707/708 Екатеринбург-Мюнхен-Екатеринбург; U6-709/710 Екатеринбург-Париж- Екатеринбург; U6-727/728 Екатеринбург-Рим-Екатеринбург; U6-747/748 Владивосток-Саппоро-Владивосток.

С 27 января запрещены все поездки организованных туристических групп из Китая в любую страну.

Отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется.

Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге.

Долететь до места назначения можно на рейсах авиакомпании: Жуковский-Рим, Домодедово-Мюнхен, Екатеринбург-Прага и далее в сотрудничестве с Czech Airlines из Праги в Париж и Рим. Либо можно вернуть деньги без штрафов и удержаний. Для оформления возврата надо обратиться по месту приобретения авиабилетов.