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Аэропорт Уфы сообщил о безопасности транспортировки «особых грузов» - питомцев

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Аэропорт Уфы сообщил о безопасности транспортировки «особых грузов» - питомцев Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Уфимский аэропорт сообщил о безопасной технологии перевозки особых грузов, в перечень которых входят и животные.

Ранее СМИ сообщали об инциденте с гибелью двух котов — у пассажира «Аэрофлота» погибли две кошки, они получили травмы на рейсе в Москву. По предварительному заключению, оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния при транспортировке — владелец животных получил от сотрудников склада две сломанные переноски с котами.

Как сообщает Baza, из-за неправильной обработки багажа в Шереметьево два кота погибли, а третий кот получил обморожение. В авиакомпании заявляли, что произошедшее — вина грузчиков аэропорта, так как все, что связано с погрузкой, ложится на плечи компании «Шереметьево Хендлинг». Администрация аэропорта уверила, что начала служебное расследование по инциденту. На данный момент, авиакомпания открывает линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных. Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Аэропорт Уфы заявил о безопасности транспортировки животных.

«Любая сбойная ситуация, происходящая в отрасли, является основанием для проведения соответствующих разборов в службах. Технология обработки багажа стандартизирована и обеспечивает безопасность транспортировки и загрузки специальных, негабаритных грузов, в том числе грузов, требующих особых условий», — прокомментировали агентству «Башинформ» в аэропорту «Уфа».

Теги: аэропорт, авиасообщение, транспортировка животных
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