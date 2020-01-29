В башкирском филиале Сбербанка прокомментировали сообщения об увольнениях сотрудников

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Сбербанк не проводит масштабных сокращений персонала в Башкирии. Фактическое число сокращенных ставок в подразделениях банка в республике ниже того количества, о котором писали СМИ, в несколько раз, прокомментировали в пресс-службе башкирского филиала организации сообщения о сокращениях в одном из региональных отделений банка.

Как пояснили в банке, в результате изменений управленческой и организационной структуры функционал может меняться или оптимизироваться. При подборе персонала на новые должности в банке в первую очередь рассматриваются внутренние кандидаты – такова сформировавшаяся кадровая политика банка.

«Если сотрудник не готов продолжать работу в других подразделениях, прекращение его трудовых отношений с банком происходит в строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ и выплатой всех положенных компенсаций», — подчеркнули в банке.

Напомним, ранее стало известно о сокращениях в нескольких крупных предприятиях Башкирии.

529 сотрудников планирует уволить «Уфимский фанерно-плитный комбинат» в связи с ликвидацией предприятия.

АО «Башкирская содовая компания» планирует уволить 137 работников путем перевода их рабочих мест на аутсорсинг.

Сибайский филиал АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» из-за снижения потребительского спроса останется без 126 сотрудников.

64 сотрудника должны быть сокращены в связи с оптимизацией в башкирском филиале Сбербанка, в отделении №8598. По этой же причине «Уфаоргсинтез» увольняет 62 человека. ГБУЗ «Дом ребенка специализированный» (Уфа) ликвидирует подразделение с увольнением 56 сотрудников, нефтекамское наладочное управление АО «Нефтеавтоматика» — 54 работника (в связи с ликвидацией), Роскомснаббанк (лицензия отозвана) — 53 сотрудника.

За декабрь 2019 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, увеличилась на 340 человек (на 1,9%) за счет 34 районов и городов. В 24 муниципалитетах показатель безработицы снизился, сообщает издание. Уровень регистрируемой безработицы незначительно увеличился (0,02%) и составил 0,94%.